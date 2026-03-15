Od sada na put samo gde se može kolima: Dado Polumenta progovorio o putovanju na Maldive, a onda i o trudnoj supruzi

Uživo u Premijeru vikend specijal, uključila se reporterka Katarina Rogojević.

Katarina je na samom startu razgovora upitala Dada o putovanju na Maldive:

- Svaka škola se plaća, a ovo nas je naučilo da nikada ne idemo tako daleko. Jeste bilo lepo, ali od sada samo na mesta gde može da se stigne kolima. Iskreno bilo nam je stvarno lepo, ali sve što se dešavalo je bilo stresno. - rekao je Dado pa se osvrnuo na svoju suprugu koja je trudna:

- Ona je naravno dobila dozvolu da putuje, niko nije očekivao da će se ovo desiti. Iskreno ona je super podnela, ali šta da se radi, naporno je bilo trideset sati na aerodromu, ali dobro ona je u šestom mesecu trudnoće, a lekar je to dozvolio.

Autor: N.B.