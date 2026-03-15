NOSIM TE U SRCU, ROĐENI MOJ! Potresan prizor nakon sahrane brata Darka Lazića: Sa prijateljima ovako čuva uspomenu na Dragana (FOTO)

Darko Lazić slomljen je od bola nakon smrti mlađeg brata Dragana koji je 11.03. poginuo u saobraćajnoj nesreći. Sada je folker na mrežama pokazao kako sa porodicom i prijateljima čuva uspomenu na njega iako fizički više nije tu.

Darko je sa suprugom Kaćom, ćerkom Srnom i prijateljima otišao u prirodu. Muž Darkove bivše žene Ane Sević, Daniel Nedeljković, uslikao je folkera dok peca, a potom je Lazić podelio i zajedničku fotografiju sa prijateljima koji su bili sa njim.

Oni su poneli i Draganovu sliku kako bi, iako fizički nije sa njima, osećali njegovu prisutnost na neki način.

- Uvek si tu ja te nosim u srcu rodjeni moj - napisao je Darko uz emotikon slomljenog srca i belog goluba.

Darko: "Izgubio sam deo sebe"

Podsetimo, Dragan je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Vladimircima kada se motocikl kojim je on upravljao sudario sa putničkim vozilom. Okolnosti pod kojima je došlo do udesa i dalje se ispituju, a Dragan je preminuo u sanitetu, na putu ka bolnici. Darko se ovim povodom kratko oglasio.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo - rekao nam je folker jecajući.

