KO JE DEČKO RADE MANOJLOVIĆ?! U zrelim je godinama, ceo je istetoviran, a iza sebe ima brak i ženu!

Pevačica Rada Manojlović ponovo je srećna sa partnerom Vladimirom, koji ima iza sebe brak i decu.

Rada Manojlović ponovo uživa u ljubavi, a kako sama priznaje, svoju sreću ovoga puta pažljivo čuva daleko od očiju javnosti. Popularna pevačica nedavno je otkrila da već godinama uspešno skriva partnera i da sa njim ima ozbiljne planove za budućnost – svadbu i proširenje porodice.

Kako je već poznato, pevačica se pomirila sa bivšim dečkom Vladimirom Rankovićem, sa kojim je obnovila romansu nakon izvesnog vremena razdvojenosti. Njihov odnos, čini se, sada je stabilniji nego ikada.

Medijska ekipausnimila je Vladimira na aerodromu, gde je, došao da sačeka Radu nakon putovanja. Njih dvoje delovali su veoma skladno i raspoloženo, a osmesi koje nisu skidali sa lica govorili su više od reči – ljubav između njih je očigledna.

Ima već iza sebe brak

Iako se trude da svoju vezu drže dalje od medijske pažnje, jasno je da među njima vlada velika bliskost. Inače, Vladimir iza sebe već ima jedan brak i otac je dvoje dece.Rada je nedavno priznala da razmišlja o narednom velikom koraku u životu, te da bi volela da uskoro postane majka. Ako je suditi po njihovom odnosu, pevačica je konačno pronašla mir i ljubav o kakvoj je dugo maštala.

Autor: M.K.