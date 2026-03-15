Kseniju Pajčin fatalna ljubav odvela u smrt, ŽIVOT JOJ JE BIO TURBULENTAN, a obeležili su ga i OPASNI momenti!

Sutra se navršava 16 godina otkad je Ksenija Pajčin tragično izgubila život kada ju je pištoljem usmrtio Filip Kapisoda.

U stanu u Nikšićkoj ulici broj 6 na Voždovcu, došlo je do tragedije kada je crnogorski maneken Filip Kapisoda sa kojim je Ksenija bila dve godine u emotivnoj vezi, prvo ispalio nekoliko hitaca u nju, a potom ubio sebe. Beživotna tela u lokvama krvi, u stanu u Nikšićkoj ulici, pronašla je Ksenijina majka Ljubica. Ksenija Pajčin ostala je upamćena kao bistra devojka, puna energije i života, a njene kolege ističu da nije bilo odanijeg prijatelja. Danas joj odaju poštu, a na Novom groblju gde je sahranjena, a jutros je bila i njena majka Ljubica.

Ksenija Pajčin završila je osnovnu školu "Filip Kljajić Fića“ na Banovom brdu, a potom i petu ekonomsku u Rakovici. Još kao devojčica pokazivala je talenat za ples. Bavila se pevanjem i igranjem. Karijeru je započela igrajući po diskotekama, a potom se našla i u estradnim vodama.Njen život bio je propraćen budnim okom javnosti, a sve je počelo kada se pojavila 1994. godine u spotu Dragane Mirković, “Opojni su zumbuli”, gde peva prateće vokale i igra u spotu. Nekoliko godina kasnije, snima svoj prvi album “Dačo, volim te” koji joj otvara vrata estradne scene.

- Prvi novac koji sam zaradila potrošila sam na garderobu, bila sam opterećena time. Te 1991. godine to je bilo “vau” imati dobru garderobu. Bilo je moderno da moraju sve marke da se vide na tebi. Sve mi je to smešno, prosto se ne nalazim u toj priči. Ali nekako jadna guram, moram da kažem jadna. Meni je to sve u suštini bljak - rekla je pevačica.Tih godina počele su brojne spekulacije o njenom ljubavnim životu, pa su je tako povezivali sa svim muškarcima u čijem se društvu našla, ali na pitanje o emotivnom statusu, isticala je da voli Zvezdana Slavnića, sina košarkaške legende Moke Slavnića koji je bio njena najveća ljubav. Prvi put je u javnosti tada izgovorila da je doživela da joj prislone pištolj na slepoočnicu, ali nije precizirala o kome se radi.

U trenucima dok počinje bombardovanje u Srbiji, pakuje kofere i odlazi kod porodičnog prijatelja, košarkaškog menadžer Vasilisa.- Pobegla sam u Atinu da bih bila niko. To mi je prosto prijalo, nisam mogla da se nosim sa svim što me stiglo. Od 1998. godine do 2000. godine nisam mogla to da izdržim, iako sam se pitala da li je ovo put koji želim? Tako da mi je bilo potrebna Grčka da budem normalna devojka, koja živi sa dve cimerke i normalno funckioniše. Godinu dana sam živela bukvalno da niko nije znao da sam otišla. Pobegla sam i nisam želela ništa da čujem ni vidim. Retko sam odgovarala na telefonske pozive. U tom momentu sam doživela krizni momenta koji obično svi doživljavaju mnogo kasnije, ali to je prosto normlano - rekla je po povratku iz izgnanstva, a prvi posao u tada bombardovanom Beogradu bio joj je kao pomoćni voditelj Milovana Ilića Minimaksa u njegovoj “Minimaksoviziji”.

Kada se vratila na levoj nozi istetovrala je pticu feniks i često u javnosti pričala kako je zapravo on njen simbol besmrtnosti. Početkom 2000. godine za nju počinje novo poglavlje život, ali i zabrana na televiziji. Među prvima je priznala da je u 2003. godine otišla po nož i ugradila silikone u grudima i usnama, a kao opravdanje za ovakav postupak tvrdila je to što su svi od nje očekivali da bude savršena, što je i sama želela.

Filipa Kapisodu, brata rukometaša Petra Kapisode srela je na moru u Crnoj Gori 2008. godine, a upoznali su se nekoliko meseci kasnije na njegovo insistiranje. Odmah su započeli vezu koja je bila puna ljubavi, ali i ljubomore i turbulentnosti.- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je Ksenija prijateljima.

Prema svedočenjima prijateljima međusobno su često govorili: “Želim da samo u mene gledaš”. U slučaju da bude suprotno, dolazilo bi do svađe. Nakon velikog sukoba u februaru 2009. godine, raskinuli su. Lepi maneken je u martu, ipak, prihvatio učešće u popularnom rijaliti programu. Krajem 2009. godine dolazi do pomirenja između nje i Filipa, ali u prvim mesecima 2010. godine dolazi do saobraćajne nezgode kod Lisovića na putu do njene vikendice, što su mnogi protumačili kao Filipov pokušaj da ih još tada oboje usmrti. Nekoliko meseci pre ubistva dobija poziv da zajedno sa Filipom uđe u “Farmu 2” ali to odbija jer nije želela da bude u rijalitiju, dok Filip pristaje ali prilikom potpisivanja ugovora shvataju da zbog učešća u rijalitiju naredne dve godine nema prava da bude u nekom drugom rijalitiju.

Dva meseca kasnije, dolazi do tragedije, kada Filip prvo puca u Kseniju i usmrćuje je, a potom sebi oduzima život.Ksenija je sahranjena u belom kovčegu, farmerkama, tunici, kao i nakitu koji joj je bio omiljeni. Njena baka Mara tada je izjavila kako je porodica želela “sahranu za kraljicu, jer je to i bila”.

