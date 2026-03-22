DEVOJČICE MASOVNO KOPIRAJU FRIZURU ĆERKE LUNE ĐOGANI! Mala Mia postavila novi trend i izazvala ludilo na mrežama (FOTO)

Luna Đogani ponosna je mama dve devojčice, starije Mije i mlađe Lane. Ovoga puta, sve simpatije pobrala je starija ćerka Mia, koja je svojom novom frizurom postala pravi trendseter za devojčice.

Na fotografiji objavljenoj na Instagram profilu Lune Đogani, možemo videti malu Miju uslikanu s leđa dok šeta ulicom, a u prvom planu je njena neverovatna frizura.Njena kosa je svezana u visok rep i ispletena u dugu, debelu pletenicu u koju su bogato umetnuti upečatljivi, jarko ljubičasti pramenovi. Ovaj razigran i moderan izgled savršeno se uklopio uz njenu šarenu jaknicu sa roze detaljima, cvetićima i slatkom mašnom na leđima.

Nije ni čudo što su devojčice potpuno poludele za ovim stilom – ovakve "bokserske" i "afro" pletenice sa dodacima u jarkim bojama apsolutni su hit, a Mia sa njom izgleda kao prava mala princeza iz moderne bajke.

"Usvojila bih dete kada bih imala uslove"

Luna Đogani je potom odgovorila i na pitanje da li bi možda nekada usvojila dete.

- Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete. Svima bih volela da pomognem, svoj deci ovog sveta, takođe udomila bih i sve životinje, nekako kad bih imala neku veliku kuću udomila bih sve - rekla je Luna svojevremeno, a sada je otkrila da je ta želja još uvek drži.

- Naravno, kada bi imala uslove u dogovoru sa suprugom da bih nekome pomogla i pružila život kakav zaslužuje.

