Danas je rođendan pevačici sa NAJVEĆIM GRUDIMA NA ESTRADI! Niko ne može da veruje koliko godina puni: Bogatašu rodila dete i živi život punim plućima (FOTO)

Pevačica Jana Todorović danas slavi 52. rođendan, a fanovi i kolege nizom čestitki podsećaju je koliko voljena i poštovana na estradi. Jana i dalje zrači elegancijom i samopouzdanjem, dok dokazuje da godine ne umanjuju njen šarm i energiju.

Naime, folkerka Jana Todorović poznata je i po najvećem prirodnom dekolteu na estradi, ali zbog veličine grudi poslednjih godina suočava se i sa problemima sa kičmom.

- Zbog velikog obima grudi i njihove težine, imam problem s kičmom. Međutim, ukoliko bih operisala kičmu, za kratko vreme opet bih imala problema zbog obima grudi. Prema savetu lekara, biću prinuđena da smanjim poprsje - ispričala je Jana jednom prilikom, ali je priznala i da se njenom suprugu uopšte ne dopada ta ideja.

- Ivan mi ne da da ih smanjim, mene boli kičma od njih. Smanjila bih ih na mrvice. Kad bih smanjila grudi izgledala bih mršavije.

Rodila dete bogatašu: "Ćerki smo dali ime po njegovoj bivšoj devojci, to je želeo"

Podsetimo, pevačica Jana Todorović u dugogodišnjem je braku sa Ivanom Todorovićem, sinom Svete Todorovića, poznatog biznismena. Jana i Ivan imaju ćerku Kristinu Džulijet koja privlači pažnju javnosti, a pevačica je jednom prilikom otkrila kako je naslednici dala ime. Jana je tada objasnila zašto je ćerki dala dva imena, a ta priča je sve iznenadila.

- Moj muž je imao devojku Kristinu. Bila mu je prva ljubav, Grkinja, i želeo je da mu se ćerka tako zove. A drugo ime, Džulijen, dali smo joj zato što je rođena u Americi. To ime stoji samo u pasošu, niko je tako ne zove - ispričala je Jana svojevremeno.

"Dvorac koji imamo je u vlasništvu mog svekra"

Jana je jednom prilikom govorila o porodičnom dvorcu i istakla da joj novac nije prioritet.

- Najveće bogatstvo mi je ćerka. Taj dvorac koji imamo je u vlasništvu mog svekra. Oduvek sam živela skromno, i u tom duhu vaspitavam i svoje dete. Mi smo velika porodica i on (svekar) je jedan uspešan i cenjen čovek. Sve drugo je prolazno. Najveće bogatstvo mi je ćerka - rekla je svojevremeno pevačica.

Autor: Pink.rs