Glumi sveca, a PUTERA NA GLAVI KOLIKO HOĆEŠ! Toni Cetinski živeo život pun problema, rođena žena ga patosirala: Šteta što njegova ljudska velikiča ne prati pevački talenat!

Fin, fin, pa Toni!

Hrvatski pevač Toni Cetinski u poslednjem trenutku otkazao koncert zakazan za 8. mart u novosadskoj hali Spens, iako je na istoj sceni nastupao više puta tokom karijere.

Cetinski je objasnio da je odluku doneo nakon što je čuo svedočenja ljudi koji tvrde da ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Prema njegovim rečima, nije želeo da ignorše patnju ljudi koji su izneli takve tvrdnje, pa je odlučio da koncert ne održi. Toniju četiri puta Spens nije smetao, a peti put jeste! Naime, u istoj dvorani nastupao – 2012, 2014, 2016. i 2023. godine – bez ikakvih primedbi.

Budući da se strasti ne smirivaju zbog otkazivanja koncerta u Spensu pod lažnim izgovorom da "dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih", tim hrvatskog pevača Tonija Cetinskog je izgleda odlučio da celu krivicu preuzme njegova supruga Dubravka Cetinski, koja je i njegov menadžer. Ponovo licemerno i veoma drsko, u svojoj izjavi koju je objavila na društvenim mrežama, Dubravka je neveštim izvinjenjem fanovima zbog koncerta samo pokušala da zamaže i "zamuti vodu", zaboravljajući da se izvini i za laž i podmetanje istine o "istorijskoj" ulozi Spensa tokom devedesetih godina.

Prva velika ljubav Cetinskom je bila Antonela Butigan, koja se 1994. takmičila za Mis Dubrovačko-neretvanske županije. Toni je tada tamo nastupao, a "na prvu" se zaljubio u lepoticu Butigan. Naredne godine su se venčali, a 1998. su dobili i sina Kristijana. Pet godina su bili zajedno, a rastanak nije bio baš miran. Ipak, situacija se kasnije stabilizovala. Antonela se odselila u Nemačku, a Toni je sina viđao kad god je mogao.

Toni se 2007. godine u okolini Rovinja venčao sa Ivanom Nobilo, nakon sedam godina veze. Delovalo je kao da su idealni partneri - poslovni i privatni, a kruna svega bila je devojčica koju su dobili 2009. godine. Ipak, ni taj brak mu nije uspeo. Razveli su se 2012. godine, a Toni je kasnije priznao da je razvod doživeo kao svoj poraz. Inače, Ivana je ćerka poznatog zagrebačkog advokata Ante Nobila.

Ivana Nobilo podnela je protiv Tonija krivičnu prijavu 2015. godine, zbog navodne nebrige i neispunjavanja obaveza izdržavanja prema maloletne ćerke. Nobilo je tada protiv bivšeg supruga već vodila sudski spor zbog neplaćanja alimentacije

- Šteta je što Tonijeva ljudska veličina ne prati veličinu njegovog pevačkog talenta - kazala je tada Ivana.

Pevač se oženio treći puti i to Dubravkom, koja je mlađa od njega 15 godina. Oženio se 2014. godine i njegova je menadžerka. Oni su godinama u skladnom braku, a imali su tri svadbe - u Las Vegasu, Zagrebu i njenim Vinkovcima. Inače, par je pre nekoliko godina odlučio da napusti Zagreb i ode da živi u Rovinju.

U tada teškom životnom periodu desila se istraga protiv njegove majke. Toniju je sve to teško palo, a Vinka i Mirko Cetinski 2017. godine su oslobođeni optužbi za malverzacije.

Autor: R.L.