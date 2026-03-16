Pomaže joj u svakom smislu! Mina Kostić se pohvalila poklonom od Kaspera: Kupio mi je dva frižidera i šporet

Mina Kostić uživa u ljubavi sa svojim partnerom Manetom Ćuruvijom, poznatijeg kao Kasper. I ako su mnogi predviđali da će se pevačica razočarati brzo u svog partnera iz Amerike, njihova ljubav je sve demantovala.

Pevačica je sada u jednom intervjuu govorila o tome koliko joj znači Kasperova podrška i pomoć. Oni su trenutno razdvojeni jer je Kasper u Americi, a Mina u Srbiji zbog svog posla i ćerke.

- Kako izdržavam razdvojenost? Pa fizički je teško, ali ovako kao da smo svaki dan zajedno. Mislim svaki dan se čujemo redovno, kad ja legnem, kad se on vrati iz posla na poslu, kad je u prodavnici, ja isto tako. Mi smo non-stop u kontaktu - rekla je ona, a na pitanje da li video-pozivi mogu da nadomeste sve trenutke i bliskost kao da su jedno pored drugog, kaže:

- Pa s obzirom na to da smo se mi već videli i da je on bio tu neke četiri nedelje, naravno da smo se upoznali i sve ono što smo osećali jedan prema drugome pokazali. S obzirom da imamo takav odnos prijateljski, onda i otvoren i onda i sa puno emocija, puno razumevanja ne pada teško. Jedino ta fizička razdvojenost, ali ovako generalno funkcionišemo. Kad znaš šta hoćeš i šta ti je prioritet ništa nije teško.

Mina ističe da joj Mane nedostaje u svakom trenutku.

- Kad idem negde i kad se probudim i kad sam kod kuće i kad treba negde da radim, on je išao sa mnom svuda. Gde god da sam išla bio i on sa mnom, tako da, fali - rekla je ona, ističući da joj je Kasper velika podrška u karijeri:

- On mi pomaže od početka, otkako smo se upoznali, on je uz mene, prati moju karijeru od samog mog početka, mog pojavljivanja, tako da je on upućen u sve. Jako je ponosan na sve ono što sam ja postigla i što radim i kako radim.

Pesma koja govori o njenoj ljubavi sa Kasperom "Rane".

- Pesma je nastala još kad sam ja bila u bolnici u junu. Baš je lepa pesma, dobila je sve lepe pohvale. Jedna emotivna balada, svi su već navikli da ja pevam takve balade. Pa onda ima “Pesma o nama” o meni i Kasperu i to je jedna balada. E sad sam najavila i “Pazi Mina”. Verovatno će mi Igor raditi spot, nego samo moramo da se usaglasimo kada smo slobodni da uradimo taj spot i naravno radiću i na ostalim pesmima - rekla je ona, ističući da ni podrška bivšeg partnera Igora Kostića, poznatijeg kao Igor X ne manjka:

- On je tu naravno. Mi imamo dete i sigurno da je njemu drago da ja budem i srećna i zadovoljna i da imam posla i da budem zdrava prvenstveno, kao što ja njemu želim normalno. To je tako normalno. Kad su dvoje normalnih imaju i dete, takav treba i odnos da bude. Da se pomažemo, a ne da se odmažemo. Oni su se i upoznali. Igor je upućen u sve. Tako da šta da kažem, lepo funkcionišemo.

Svadba je u planu, ali datum još uvek nisu precizirali.

- Pa ne znamo kada, s obzirom da je ovakva situacija kakva je. S obzirom na to da on je bio ovde u decembru 29. došao i januar ceo mu je slobodan, znači on bi morao da uzme neki odmor da bi napravili svadbu. Bićete obavešteni blagovremeno svi.

Brojna su oprečna mišljenja o ljubavi Mine i Kaspera, a pevačicu smo pitali koji komentar ju je najviše zaboleo.

- Pa ja i ne pamtim. Ne može ništa da te zaboli, ako ti neko nudi neki poklon. To jest ako ti nudi sad neko ti ponudi poklon ili neke uvrede, a ti to ne primiš, automatski to tebe ne može da otruje. Automatski ostaje toj drugoj osobi, tako da ja nemam ništa s tim. Ni on ni ja - rekla je ona i dodala:

- Šta mene interesuje šta ko misli, kad svako sebi može da da za pravo da da komentariše. To ne dotiče apsolutno ni njega ni mene. Mi pričamo o nekim drugim stvarima, o tome kakvo je vreme i kako je nama i šta smo prošli u toku dana. Bazirani smo na na nas, na ono što se dešava oko nas i pored nas i isključivo nas interesuje ono što se meni dešava kad je on u pitanju i to je to. Mi smo od prvog dana vezani kao da se znamo ceo život. Stvarno sam maštala o toj ljubavi i to mi se i desilo i njemu i meni u nekim da zrelijim godinama. Prošli smo i on i ja svašta. Mina je u nekoliko navrata i istakla da jedva čeka da Kasperu ostvari najlepšu životnu želju - da postane otac.

Mina se nije ustručavala ni da prizna da joj Kasper finansijski pomaže.

- Što bih se ustručavala? Po prvi put mi se desilo u životu da mi neki muškarac pomaže finansijski. Nikad nisam imala finansijsku pomoć od nekog, a muškarci to od mene jesu i to svaki muškarac. Neverovatno. Pa što oni to ne kažu? Nemaju hrabrosti da kažu. A Kasper jeste i on neće on ne bi dozvolio da platim kafu - rekla je ona, a na pitanje da li je propatila zbog ljubavi i da li je Kasper nagrada, kaže:

- Pa ja se i ne sećam toga zaista. Ono što je juče bilo, uopšte se ne vraćam na prošlost. To je put bio koji smo morali da prođemo ja i on. Nagrada u svakom slučaju jeste i Bog vas nagrađuje onda kad se najmanje nadate i onda kad dignete ruke od svega i kad ne očekujete. I ja sam tako ceo život radila. Ja sam davala bezuslovno i ljubav i srce i dušu i novčanik, da ne očekujem ništa zauzvrat. Oni su bili bezobrazni i bahahati, ali dobro, to su sve lekcije.

Mina ističe da je Mane i te kako galantan, za razliku od njenih prethodnih partnera.

- Pa takav i treba da bude muškarac. On jo je dužan prema svojoj devojci, ženi, životnom saputniku da bude takav, a na kraju krajeva i kasnije ujedno zajedno da u svemu učestvuju. Ali ja znam kakav je on što se tiče tih stvari - rekla je ona govoreći kako je stalno pita da li joj treba nešto:

- Ma naravno. Kad je bio tu, stari taj šporet koji sam imala nešto mi je više pekao, pa me nervirao. Ovaj i on je samo poručio drugi i doneo je i crkao mi je frižider posle 25 godina i jao, ono smorila se i mislim: “Jao, šta ću sad?” I ja mu samo to rekla. Mislim planirala sam da ga kupim, i ja sam mu to samo spomenula i on je to onlajn naručio. Međutim, nismo ni on ni ja izmerili mere i naručimo manji. I onda kad sam ga ja videla, razočarala sam se i on je momentalno bez reči naručio drugi. Tako da sam dva frižidera imala kod kuće i jedan sam sad vratila. Ništa. Šta god da treba, on je to kad je tu bio sve mi je pomerao, stavio kako on misli da treba. Ja se nisam bunila. Prvi put da mi neko ono u kući nešto pomera, radi. A nisam navikla, znaš. Nisi navikla da muškarci nešto rade i onda mi je to onako malo bilo čudno, ali sam jako brzo prihvatila - govorila je pevačica za Blic.

Autor: N.B.