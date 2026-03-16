Obišli smo grob Ksenije Pajčin na godišnjicu njene smrti: Evo šta smo tamo zatekli (VIDEO)

Pre šesnaest godina na današnji dan u večernjim satima, Kseniju Pajčin ubio je njen tadašnji dečko Filip Kapisoda, pa kasnije izvršio samoubistvo.

Za nekoga je to dug period, ali za njenu porodicu i prijatelje tragedija kao da se juče dogodila. Prošle su godine od ubistva, ali bol je još jaka. Tuga ne prestaje, praznina koja je napravljena s njenom nasilnom smrću se ne popunjava.

Ksenijina porodica svake godine izlazi na grob pevačice na današnji dan, ali po svemu sudeći to se ove godine promenilo.

Naime, kako smo danas posetili grob pevačice, na kojem smo videli sveže cveće a kako se moglo zaključiti porodica je juče obišla njenu večnu kuću.

Pevačicina majka Ljubica Kostić i dalje ne želi da komunicira s medijima, ali je i danas u kontaktu s prijateljima pokojne ćerke. Ona se redovno čuje sa Banetom Devićem, pevačicinim kumom, i Goranom Stojićevićem Karamelom koji čuvaju uspomenu na svoju prijateljicu.

Podsetimo, 16. marta 2010. godine kao bomba odjeknula je vest da je Ksenija pronađena mrtva u svom stanu, a da je pored nje ležalo beživotno telo Filipa Kapisode.

U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi" - ispričala je tada za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.

