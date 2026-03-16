ŽELJKO MITROVIĆ PONOVO NA VRHU MEDIJSKE MOĆI: 'Blic' ga je i ove godine proglasio za najuticajnijeg čoveka u medijima!

Vizija, inovacije i tri decenije dominacije: Osnivač Pink Media Group još jednom potvrdio status neprikosnovenog lidera regionalne medijske scene.

Medijska scena menja se brže nego ikada, a zadržati lidersku poziciju godinama predstavlja podvig koji uspeva samo retkima. Upravo zato ne čudi što je Željko Mitrović i ove godine proglašen za najmoćnijeg čoveka u medijima prema tradicionalnoj listi koju objavljuje dnevni list „Blic“, jednom od najrelevantnijih istraživanja uticaja u javnom i medijskom prostoru Srbije - ostavivši iza sebe vlasnike drugih televizija, producentskih kuća, umetnike i druge pripadnike srodnih zanimanja.

Na samom vrhu ove prestižne liste Mitrović se nalazi već godinama, potvrđujući da njegova vizija, energija i kontinuirana spremnost na inovacije i dalje oblikuju medijski pejzaž ne samo Srbije, već i čitavog regiona. Željko Mitrović, podsećanja radi - proglašen je po izboru lista "Blic", i za najmoćnijeg čoveka u šou biznisu.

Kao osnivač i direktor Pink Media Group, jedne od najvećih medijskih kompanija u jugoistočnoj Evropi, Mitrović već više od tri decenije postavlja standarde u televizijskoj produkciji, zabavnom programu i razvoju novih platformi. Od prvih koraka, kada je pokrenuo muzički studio koji je otvorio vrata mladim izvođačima, do izgradnje čitavog medijskog sistema koji danas obuhvata 70 televizijskih kanala, produkcijskih kapaciteta i digitalnih servisa – njegov profesionalni put obeležen je stalnim pomeranjem granica.

Posebno je značajan njegov fokus na inovacije i nove tehnologije. Poslednjih godina Pink Media Group razvija sopstvene digitalne platforme, produkcijske studije i multimedijalne projekte koji prate globalne trendove i donose savremene formate publici u regionu. Time je Mitrović dodatno učvrstio poziciju jednog od najuticajnijih kreatora sadržaja na Balkanu.

Pored poslovnih uspeha, poznat je i po velikim produkcionim projektima i autorskim idejama koje često pomeraju granice televizijskog i scenskog spektakla, ali i po snažnom preduzetničkom duhu koji je izgradio čitav kreativni ekosistem oko Pink Media Group.

Ne sme da se zaboravi i Željkov humanitarni rad - koji ga izdvaja od drugih uspešnih ljudi u Srbiji. Njegova gotovo dvodecenijska saradnja sa Zvečanskom, pomoć najugroženijim, a sada i "Fondacija Milenija" govore u prilog tome da nije samo uspešan, već i čovek sa velikim srcem koji nesebično pruža onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Tradicionalna „Blicova“ lista najmoćnijih u medijima nastaje na osnovu analiza rezultata u prethodnoj godini, uz konsultacije sa analitičarima, ekonomistima i stručnjacima iz oblasti medija i društva. Upravo zato ova titula predstavlja jedno od najznačajnijih priznanja za uticaj i rezultate u domaćem medijskom prostoru.

Željko Mitrović pokazuje da snaga ideje, spremnost na promene i hrabrost da se ide ispred vremena i dalje predstavljaju ključne faktore uspeha u svetu savremenih medija.

Autor: S.Paunović