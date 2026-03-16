Emotivni snimak Katarine Lazić sa Darkovim pokojnim bratom rasplakao sve: Nisam želela da se opraštam jer...

Supruga Darka Lazića, Katarina Lazić, oglasila se pet dana nakon smrti devera Dragana. Ona je podelila snimak sa Darkovim bratom i istakla da joj opraštanje od voljenih ljudi teško pada.

Katarina je podelila snimak sa njene i Darkove svadbe na kojem igra i grli se sa Draganom kao jednu od najlepših uspomena koje ima sa njim.

- Nikada nisam volela da se opraštam od ljudi koje volim preko Instagrama. Oni nisu ovde, na mrežama. Oni žive u našim uspomenama, mislima i srcima. Zato nisam želela da se ovde opraštam. Neke stvari pripadaju srcu i tišini, a ne objavama - napisala je ona.

Pesma o Draganu rasplakala javnost

Podsetimo, Darkov kum je napisao pesmu koju je posvetio Draganu, što je folker podelio na svom profilu.

- Ode mi brate bez pozdrava, bio si Dragane anđeo u svemu, čuvaće te Darko od zaborava, uze nam te Bog da služiš njemu. Tuga i bol ispuniše srce moje, između života i smrti linija je tanka, ostaše bez tebe devojčice tvoje, supruga Ivana i naša majka Branka. Voleo si život, prelepo pevao, voleo pecanje, motori ti bili u duši... 32 godine o lepom životu si snevao, greota brate smrt te prerano sruši. Drhtao od tuge, za tobom sve pore, kako da nastavim kada boli jako, sa ocem našim Milanom si gore, voleće vas dok živi vaš Darko. S tobom se otkinuo i deo mene, na mojoj duši su beskrajne rane, čuvaću te u srcu i sve uspomene i voleti dok živim brate Dragane. Nedostajaćeš mi na životnoj cesti, jednog dana ćemo se opet sresti - glasili su stihovi pesme.

Podsetimo, Dragan je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Vladimircima kada se motocikl kojim je on upravljao sudario sa putničkim vozilom. Okolnosti pod kojima je došlo do udesa i dalje se ispituju, a Dragan je preminuo u sanitetu, na putu ka bolnici.



