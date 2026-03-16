ČUO SAM PUCANJ: Komšija Ksenije Pajčin otkrio šta se desilo na dan kada je Kapisoda ubio pevačicu, JEZIVO SVEDOČENJE

Na današnji dan, 16. marta 2026. godine, navršava se tačno 16 godina od stravične tragedije u kojoj su živote izgubili poznata pevačica Ksenija Pajčin i njen dečko Filip Kapisoda. Tog kobnog dana, Filip je Kseniji oduzeo život, a potom je presudio i sebi.

Komšije iz zgrade u kojoj je živela Ksenija Pajčin su otkrile šta se desilo tog kobnog dana.

- Što se nesreće tiče, bio sam tog dana tu - rekao je tada gospodin Dušan.

- Poznavao sam ih oboje. Filip je bio mnogo lep i zgodan momak. Ja iskreno ne znam zašto se zabezeknuo u devojku koja je bila starija od njega 7,8 godina. Mogao je da nađe bilo koju. Ode samo na kafu i do kafića, samo se tri devojke zaljube u njega. A ona je bila drugačija kada je našminkana i kada nije. Ja je par puta nisam prepoznao bez šminke i onda pitam sina ko je ovo on mi kaže: "Pa Ksenija, tata!". Ona i moj sin su se družili. Sunčali su se zajedno na terasi, pili kafu... Ona je bila popularna, ali strašno je što je postala popularnija kad je ubijena. Sećam se... tog dana sam video Ljubicu kako ide ulicom i nosi cegere - prisetio se Dušan.

- Ponudio sam se da joj pomognem, ali ona nije htela da prihvati pomoć, pa je nosila sama do drugog sprata. Tačnije, vukla ga je do gore, bilo je teško... Onda je kucala kod Ksenije, niko nije otvarao. Pokušala je da otvori vrata, nije mogla. I ona je imala ključ, jer je to bio stan od njih dve. Nije mogla da otvori vrata, jer je bila neka težina... Prepala se i od vriske su je čule komšije, pa su svi potrčali kod nje. Par komšija je razvalilo vrata i videli su njen leš kod vrata. Filipov leš je bio u hodniku... Njoj je pucao u glavu, a sebi u usta. Posle je došla policija i tako smo mi saznali ko je to uradio. Prvo niko nije znao da je Filip to uradio... to se završilo... Ljubica se od tada nije pojavljivala, možda jednom ili dva puta... Čuo sam da je otišla sa njenom majkom za Crnu Goru. Uglavnom, ja koliko znam, Ljubica je prodala stan, a pre Ljubice su isto tu živeli neki, koje ja nisam poznavao... tu je sad ta porodica, javimo se jedni drugima i to je to - objasnio je čovek.

"Tog popodneva sam bio tu"

Drugi gospodin, Boža, komšija je iz zgrade pored ove u kojoj je Ksenija živela, ali ju je poznavao.

- 50 godina živim ovde. Znao sam i Kseniju. Ona je bila na drugom spratu - rekao je tom prilikom, pokazujući na terasu.

- Tog popodneva sam bio tu, sedeo i pio kafu, kada je Filip ubio Kseniju... čuo se pucanj. Komentarisali su ljudi 'neki pogibe', ali nisam znao da je ona - prisetio se.



