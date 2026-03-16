Od velikih muzičkih hitova do priča koje publika obožava – nova epizoda Ami G Show-a donosi večernji spektakl pun emocija, humora i dobre energije

U utorak od 22 časa na TV Pink gledaoci će imati priliku da uživaju u još jednoj uzbudljivoj epizodi "Ami G Show-a", a autor i voditelj Ognjen Amidžić ugostiće pravu plejadu muzičkih zvezda i zanimljivih gostiju. U studiju će mu se pridružiti Bojan i Vuksa iz Leksington benda, Dejan Matić, Đokara i Raća iz benda „Đokara i gnjurci“, kao i Sanja Vučić i Tea Bilanović, koji će publici doneti sjajnu atmosferu, ali i otkriti brojne zanimljive detalje iz svojih života i karijera.

Frontmen Leksington benda, Bojan, zajedno sa kolegom Vuksom govoriće o velikoj popularnosti koju bend godinama uživa širom regiona, ali i o koncertima koji su iza njih i planovima za naredni period. Ovaj bend je održao impresivan broj nastupa i još jednom potvrdio status jednog od najtraženijih bendova na Balkanu, dok publika s nestrpljenjem očekuje i nove pesme koje pripremaju. Uz prepoznatljivu emociju po kojoj su poznati, nema sumnje da će i večeras doneti dobru energiju u "Ami G Show" studio.

U emisiju stiže i Dejan Matić, pevač koji decenijama uspešno gradi karijeru i čiji su hitovi obeležili mnoge generacije. Matić je prošle godine obradovao publiku novim pesmama „Od Neretve i od Mostara“ i „Jedan od milion“, koje su lako pronašle put do slušalaca i izazvale sjajne reakcije publike. Sa Ognjenom će razgovarati o dosadašnjim hitovima, novim projektima, ali i zanimljivim detaljima iz privatnog života i dugogodišnje karijere.

Posebnu energiju u emisiju doneće Đokara i Raća iz benda „Đokara i gnjurci“, koji su poslednjih godina sve prisutniji na sceni i prepoznatljivi po svom autentičnom stilu i atmosferi koju prave gde god nastupaju. Sa Ognjenom će podeliti anegdote sa nastupa, ali i otkriti kako publika reaguje na njihovim nastupima.

Jedna od gošći večeri biće i Sanja Vučić, jedna od najtalentovanijih pevačica mlađe generacije. Pričaće šata stoji iza trilogije pesama „Raspadam se“, „Sto problema“ i „Granit“, na kojima je i autorski radila. Ova pevačica poznata po snažnom vokalu i upečatljivom scenskom nastupu govoriće o novoj muzici, planovima za budućnost, ali i zanimljivim detaljima iz privatnog života.

U studiju će se pridružiti i Tea Bilanović, mlada pevačica koja sve više privlači pažnju publike svojim glasom i energijom. Ona će sa Ognjenom razgovarati o karijeri, novim projektima i planovima za naredni period, ali i o iskustvu u najgledanijem rijalitiju u regionu i šta bi sebi iz ove perspektive zamerila i ko je njen favorit u "Eliti 9".

Uz zanimljive razgovore, muziku, humor i neizostavne igrice po kojima je "Ami G Show" poznat, nema sumnje da nas u utorak očekuje još jedna epizoda puna iznenađenja i dobre zabave. Zato ne propustite – "Ami G Show" utorak od 22 časa na TV Pink!

Autor: S.Paunović