Nakon skandala došla u Beograd: Jodžir objavio sliku sa ženom, poslao svima jaku poruku

Nakon što se Irena Radulović, supruga influensera Jovana Radulovića Jodžira, našla u središtu skandala zbog njene eksplicitne fotografije, ona je otputovala iz Crne Gore.

Irena je došla u Beograd, gde Jodžir živi već izvesno vreme zbog poslovnih obaveza.

On se sada oglasio na Instagramu i pokazao da ih skandal nije uzdrmao, već da je njegova porodica i dalje jaka. Jodžir je objavio porodičnu fotografiju uz koju je napisao:

- Dok drugi odustaju kad je teško, ja se setim za koga se borim… Ne borim se za savršen život… borim se za sreću svoje žene i svoje dece. Možda svet ne vidi moje borbe, ali moja porodica oseća svaki moj trud. To je jedina pobeda koja mi je važna.

Podsetimo, Jodžir je na društvenim mrežama snimao lajv gde je govorio o skandalu, ali i kako je došlo do sporne fotografije. Takođe je iz njegovog oglašavanja bilo jasno kolika je njegova podrška Ireni.

- Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovde. Kako se niste setili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Posle moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan - ispričao je on besno i dodao:

- Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa. Kažu da postoji snimak, a ako postoji ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobedila u Exatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga deca pitaju da li su mu se mama i tata razveli.

Jodžir i Irena su u višegodišnjem braku. Ona se pre Radulovića pet godina zabavljala s glumcem Andrijom Miloševićem.

Influenser i nju često snima za Instagram gde je pokupila broje simpatije.

Autor: N.B.