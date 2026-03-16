AKTUELNO

Domaći

Njihov nastup oduševio sve: Peđa Jovanović zapalio klub na Malti, a specijana gošća Anastasija Rilak pokidala sa nastupom (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Peđa Jovanović održao je sjajan nastup na Malti o kojem će se sigurno još dugo pričati. Interesovanje za njegov dolazak bilo je ogromno, a karte su gotovo rasprodate mesec dana unapred.

Klub u kojem je pevao bio je ispunjen do poslednjeg mesta, okupilo se oko 1.100 ljudi, čime je oboren rekord posećenosti.

Foto: Ustupljene fotografije

Publika od prvih taktova na nogama

Publika je od prvog trenutka bila na nogama, a Peđa je nizao svoje hitove, ali i popularne pesme drugih izvođača, kavere koje je otpevao prethodnih godina, pa je atmosfera tokom cele večeri bila na zavidnom nivou.

Foto: Ustupljene fotografije

Posebno iznenađenje večeri bila je specijalna gošća, mlada pevačica i Pinkova zvezdica Anastasija Rilak, koja se Peđi u jednom trenutku pridružila na sceni. Njih dvoje su zajedno otpevali njegov duet s Breskvicom "Nemoguća ljubav" i evergrin Vesne Zmijanac i Dina Merlina "Jorgovani" i izazvali oduševljenje publike, koja je s njima pevala uglas.

Foto: Ustupljene fotografije

Nastup za pamćenje

Nakon Peđinog nastupa, Anastasija je imala svoj deo nastupa, tokom kojeg je izvela niz pop i folk hitova i dodatno podigla fantastičnu atmosferu koja je tokom cele večeri bila u klubu. Njena energija i snažna interpretacija brzo su osvojile publiku, pa je klub bio u pravom transu.

Organizatori iz "Malta folk metra" potrdili su se da sve bude na vrhunskom nivou, a jedno je sigurno, publika na Malti će ovaj nastup dugo pamtiti, jer su Peđa Jovanović i Anastasija Rilak priredili sjajnu žurku.

Foto: Ustupljene fotografije

Autor: N.B.

#Anastasija Rilak

#Malta

#Peđa Jovanović

#nastup

#pevač

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

