ZLOČIN IZ STRASTI - ŽIVOT I SMRT KSENIJE PAJČIN! Privatni detektiv progovorio o odnosu pevačice sa dečkom koji je UBIO, pa izneo nešto što je NAJEŽILO NACIJU: Rekao joj je da im je SUĐENO DA UMRU ZAJEDNO!

Jedna od najlepših i najfatalnijih pevačica na našim prostorima, Ksenija Pajčin i poznati maneken, Filip Kapisoda, imali su vezu koja je, tada, skoro svakoga dana punila novinarske stupce, a mnogi kažu da je njihova ljubav bila burna i puna skandala, ali i da su se voleli i mrzeli. Tako je sve bilo do 16. marta 2010.godine, kada je došao dan koji njihovi najbliži nikada neće zaboraviti.

16. mart 2010. godine, bio je jedan utorak, što bi se reklo, kao i svaki drugi, ali od tada, za život porodice Ksenije Pajčin i Filipa Kapisode, više ništa nije isto i kao pre. Naime, Filip je Kseniju u njenom stanu na Voždovcu usmrtio, koji je nakon toga sebi oduzeo život. Njihova tela pronađena su sa prostrelnim ranama od vatrenog oružja. Prema izvorima bliskim istrazi, otkriveno je da je Ksenijino telo bilo u hodniku, a Filipovo u sobi, dok je pored njega bio pištolj. Pevačica je imala ulaznu i izlaznu ranu na glavi, dok je maneken imao samo izlaznu ranu na temenu, što je ukazalo na to da je Filip ubio Kseniju, a onda pucao sebi u usta.

Spekulisalo se o tome da su se njih dvoje svađali danima pred ovu tragediju, a da je nakon kobnog sukoba Ksenija obukla jaknu i krenula iz stana, ali ju je Filip ubio na vratima.

Voditeljka Jovana Jeremić na ovu temu jednom prilikom ugostila je predstavnike sedme sile, kao i privatnog detektiva Bracu Zdravkovića.

- Mogla je u Milanu da se bavi modelingom i manekenstvom, na njen rođendan danas, kao da ju je nešto vuklo i nije joj dalo mira. Imamo onaj momenat kada je Slavnić završio iza rešetaka, ona je otišla u Grčku, jer su je mediji povezivali sa zločinom koji se desio. Dve tri godine je provela u Grčkoj, tamo je snimala spotove i pesme. Konstantno je odlazila i konstantno se vraćala i nije mogla da napusti zemllju - rekla je novinarka.

- Zašto je Cetinje bilo fatalno po nju - pitala je Jovana.

Često se komentariše da je Cetinje, mesto u Crnoj Gori gde je Kapisoda rođen, bilo fatalno za pokojnu Kseniju, te je tako privatni detektiv na samom početku razgovora istakao da je jutros, pre samog gostovanja, zapalio sveću za pokoj duši Kseniji jer joj je danas rođendan, ali je isto tako otkrio i neke detalje sa samog početka ljubavi Filipa i pevačice.

- Osetio sam obavezu da zapalim sveću za pokoj njenoj duši. Njoj je danas rođendan, a moj drug kom sam isto tako zapalio sveću, umro je na današnji dan, a bili su prijatelji. Imao sam čast da je upoznam, tada se zabavljala i malo flertovala sa Kontom. Uvek je volela žestoke momke. Njena prabaka je bila na dvoru Kralja Nikole, priča se i da je bila u šemi sa njim, nisam saživeo genezu njene prabake. Baja mali Knindža je njen brat od strica. Upoznala je Filipa Kapisodu, bila je modna revija 2008.godine, preko Petra, brat od strica FIlipov. Bilo je druženje u Budvi i sve bi bilo super da se na tome završilo, međutim, njoj se dopao on. Pozvala ga je ovde, bio je poznat po tome što je bio dečko Ksenije Pajčin. Nije ona bila sponzoruša, a ako nema tu da joj neko plati piće, da sam ja gazda, platiću ja kao gazda, jer zbog nje dolaze 20 bumbara. Kada je počela da se zabavlja sa Filipom Kapisodom, upoznao sam je 2005.godine i nisam je viđao do trenutka dok nije počela da se zabavlja sa njim. Sreli smo se u klubu... - rekao je Braca.

Novinar je tom prilikom otkrio da je imao čast da razgovara sa Ksenijinom majkom, koja je već godinama unazad nedostupna medija, te je istakao da mu je jako teško bilo da sa njom razgovara.

- Ja se divim toj ženi. Mnogo teško je nastavila dalje, mislim da za nju vreme stojji. Kada sam video nju, video sam i Kseniju. Bio je dirljiv momenat - rekao je predstavnik sedme sile.

- Ona njega upoznaje, kreću u priču, šta se dešava onda Braco - pitala je voditeljka.

- Da budem iskren i njemu sam zapalio sveću za pokoj duše. On je uradio femicid, nešto što je strašno i baš zbog toga sam radio emisiju o Kseniji Pajčin. Ta veza sa Filipom je od samog početka bila turbulentna, on je pokušao da je isprati, ali je bilo problema. Čak se i u jednom trenutku ponašao kao da je stariji od nje, iako je 10 godina mlađi. Ona je bila njegova najmlađa devojka u tom trenutku, jer je on furao samo matorke, bila je i ona Eva, da li se tako zove, koja ga je finansirala...Dok je čekao tu neku isplatu, on je otišao opet kod Eve - rekao je Braca.

- Ksenija je bila na vrhuncu svoje karijere. 2008.godine je bio u rijalitiju, a 2010.godine su se zvanično, tj. u medijima, pomirili - rekla je novinarka.

- On je došao na promociju ploče Marije Šerifović da bi je video, a bio je tada već popularan, pa je imao "kartu za ulazak". Jurile su ga devojke, jurili su ga i neki ljudi koji su druge sklonosti. On nije gej. - rekao je Braca.

- Mislim da on nije bio ni svestan sa kakvom energijom se hvata u koštac - rekao je novinar.

- Posle njegovog izlaska iz tog rijalitija, Ksenija počinje da puca, ne psihički, nego zbog toga što su njega devojke jurile. Jurila ga je i Eva preko Interpola, bilo je priča da joj je ukrao neke pare, sat, ja to ne znam...Ona je zvala Dušana Veličkovića, pričao sam sa njim. Ona je ekstra bila dobra i nikada ništa nije uradila dok joj on ne uradi astralnu kartu. Kaže: "Vama je suđeno da umrete zajedno, ostavi ga i batali ga, inače ste gotovi". Ona se i pre toga družila sa Kristijanom, ali pošto ste pitali kakvu ulogu ima Kristijan. On je momak koji je znao sve ljude iz podzemlja u ovom gradu, njoj je to odgovaralo, ja se sećam kada se pojavio, njega su baš jurile devojke. Ona je bila sa drugaricom, Kristijan iz gepeka vadi megafon i priča: "Molim vlasinka automobila da se pomeri da mogu ja da se parkiram ili neka mi stane na crtu", izlazi Ksenija, nije znao da je ona...Dušan joj je to rekao nedelju dana pre saobraćajke. Otišli su u Lisoviće, počela je svađa, on nagazi gas i izleti i udari u trafo stanicu. Kada su policajci radili uviđaj, nisu mogli da veruju da su živi, pričali su da je nemoguće da je auto u tom stanju. Zvala je Kristijana, pričala mu, ona je htela da kaže šta mu se dešava, ali se valjda plašila da ovaj ne išamara Filipa - rekao je Braca.

- Ona je tražila način da ga ostavi, ali nije mogla. Videla je ona da je on slab - rekao je novinar.

- Posle tog njegovog izlaska iz rijalitija, po izjavi njenih prijatelja, počela je da se ponaša kao da mu je mama, kao prema detetu. Ne zato što je bila starija, ali da bi mu ona sada bila pravi partner, počinje da glumi klinku, da se zeza, da se tako ponaša...Svađa koja je trajala mesec dana, počela je zbog toga što je bio sa njenom drugaricom, koja se završila kako se završila. Jedini svedok svega toga je Milisav, njen pas...Mislim da je ona znala da on ima paralelnu vezu i da je on pokušavao da glumi ljubomornog muškarca, on nije ljubomoran. Dva dana pre ubistva, ona je gostovala na jednoj televiziji i tražila je da se vidi sa Draganom jer je htela da joj se požali na nešto sa emocijama, e sada šta, ne znamo - rekao je Braca.

- Ona je nagoveštavala tada da je jedna njena koleginica imala nešto sa njim, aludirala je na velike zvezde - rekao je novinar.

- Ona je tada rekla da je htela Dragani da ispriča sadržaj Filipovog telefona. Našla je neke poruke i sve joj je bilo jasno. Kada se desilo to ubistvo, ja osuđujem neagilnost njenih komšija i kvazi prijatelja. Svi su znali da on već danima nosi pištolj koji je pozajmio od lika odavde iz Beograda. Ma kakva dozvola! On je državljanin Republike Crne Gore, on ne može ni po jednom osnovu da ima dozvolu za držanje, a kamoli nošenje - rekao je Braca.

- Šta je sa porodicom Filipa Kapisode, je l' su se mešali u taj odnos - pitala je Jovana.

- Jesu...Bili bi živi i Ksenija i Filip, samo bi on bio proteran iz Srbije i dobio bi kaznu zatvora zbog nošenja oružija. Izjavili su da su ga videli da danima šeta sa pištoljem, čak su i izjavili da su videli ženu koja mu je dala pištolj, to je izjava komšije i njegovog sina koji je tada imao 16-17 godina. Da su oni prijavili policiji da se narušava javni red i mir, da se nosi oružije, uhapsila bi ga policija, bio bi proteran. Zamislite vrhunac kada je predsednik kućnog saveta zamolio Kseniju da se svađaju van kućnog reda. Ona je njemu verovala i mislim da je bila zaljubljena u njega. Ne, nije koristila narkotike. Kada je urađena obdukcija, nisu pronađeni tragovi nedozvoljnih supstanci u krvi - rekao je Braca.

- Nije imala poverenje u ljude. Ja, početnik novinar, kada je zovem da radimo nešto, ona mi kaže: "Ja komuniciram samo sa urednikom" - rekao je novinar.

- Prozrela je estradu na vreme - rekla je novinarka.

- Nažalost, ni ona, a ni on nisu slušali svoje roditelje. I njega je majka savetovala da prekine vezu, govorila mu je da ona nije devojka za njega, da treba da ima mlađu i da je za njihovu kuću devojka koja nije poznata. Brat je to poslušao...On je poznat kao brat Filipa Kapisode - rekao je Braca.



Autor: N.B.