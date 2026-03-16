Sećam je se... Ceca se na godišnjicu Ksenijine smrti prisetila pokojne pevačice, evo kako je pamti

Ksenija Pajčin 16. marta 2010. tragično je izgubila život kada ju je ubio tadašnji dečko Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Tragedija koja se dogodila pre tačno 16 godina potresla je estradu, a kolege i prijatelji i dan danas ne kriju koliko im Ksenija nedostaje.

Svetlana Ceca Ražnatović pojavila se danas na snimanju jedne emisije i tom prilikom se prisetila pevačice koja je doživela tragičan kraj.

- Ja se nje sećam u najpozitivnijem smislu, vedra, vesela, devojka, pretalentovana, toliko mi je žao - rekla je Ceca za Blic.

16 godina od smrti

Kako saznajemo, Ksenijina majka, Ljubica Kostic, juče je zajedno sa članovima porodice izašla na groblje kako bi obišla mesto gde počiva njena nikad prezaljena mezimica. Na njenoj večnoj kući ostavljeno je sveže cveće, zapaljene su sveće i u tišini je odata počast prerano izgubljenoj ćerki, sestri i prijateljici.

Prema rečima onih koji su zaposleni na groblju, atmosfera je bila dostojanstvena i tiha. Na grobu su se mogli videti buketi ruža, ljiljana, karanfila i drugog cveća, pažljivo položeni uz fotografiju pevačice. Sveće su izgorele dok su članovi porodice u tišini obelezili ovaj tuzan dan.

I posle šesnaest godina, bol zbog njenog gubitka nije nestao. Ljubica Pajčin je tokom svih ovih godina nastojala da sačuva uspomenu na svoju ćerku, redovno obeležavajući datume koji su joj bili važni rođendan, godišnjicu smrti i druge trenutke koji podsećaju na Ksenijin život i karijeru.

Kobna ljubav

Veza ovog ljubavnog para postajala je sve turbulentnija, te su na neko vreme i prekinuli, kada je Kapisoda ušao u "Velikog brata", dok je ona u medijima govorila da nije ljubomorna na devojke koje se vrte oko njega, ali i da su na odnos zauvek stavili tačku.

Tako je bilo sve dok maneken nije izašao iz rijalitija, kada su obnovili vezu i započeli zajednički život.

Pevačica je u javnosti često govorila o ljubavi sa Filipom, te je nekoliko puta isticala kako je niko nije voleo kao on.

- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je tada Ksenija.

Pronađena mrtva u svom stanu

Pevačica je nekoliko meseci pre tragedije doživela saobraćajni udes upravo sa Filipom Kapisodom, u Lipovačkoj šumi kod Beograda. Tom prilikom Pajčinova je lakše povređena, a do nezgode je došlo kada je maneken zbog klizavog kolovoza, izgubio kontrolu nad automobilom „reno”, sleteo sa puta i udario u trafo-stanicu.

16.marta 2010. godine kao bomba odjeknula je vest da je Ksenija pronađena mrtva u svom stanu, a da je pored nje ležalo beživotno telo Filipa Kapisode.

- U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi" - ispričala je tada za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.

Autor: N.B.