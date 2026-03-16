Na dnevniku smo čuli, odmah smo zakukali: Ovo je jedini intervju oca Filipa Kapisode nakon tragedije: Javnost zna ko je u stvari bila Ksenija

Filipov otac, Mirko Kapisoda, svojevremeno je otkrio da vreme ne leči rane i da porodica i dalje svakodnevno tuguje za Filipom!

Danas se navršava 16 godina otkako je pevačica Ksenija Pajčin ubijena od strane njenog tadašnjeg dečka Filipa Kapisode. Filipov otac, Mirko Kapisoda , u više navrata govorio je o nemilom događaju.

- Kako prolaze godine, sve mi je teže. Laže svako ko kaže da vreme leči rane, ove moje nikada neće da zacele. Svi se sa tom tugom nosimo kako moramo. Više ne pričamo šta se desilo te noći jer njega više nema, a to je najgore od svega. Sećamo ga se sa tugom i pominjemo ga svakodnevno, ali ne dižemo oko toga dževu, već se trudimo da nam ostane u sećanju vedar i veseo, kakav je bio. Vreme mi je donelo samo to da sada prihvatam da ga više nema, jer pomiriti se s tom činjenicom je najteže. Njegovi drugovi su nam česti gosti, pa tako osećamo da smo zadržali jedan deo njega - kaže Mirko.

On je tada otkrio da ga mlađi sin Marko veoma podseća na Filipa.

- Nasledio je od brata manire i temperament, pa se često naježim kada u nekom njegovom gestu prepoznam Filipa. Iako je plavušan, za razliku od Filipa, neverovatno je koliko liče fizički i koliko su slični u razmišljanju. Ponekad mi je zbog toga lakše, a ponekad teško jer me svakodnevno podseća na njega i prazninu koju je ostavio. Pošto je nasledio Filipovu garderobu, kada ga vidim da se vraća sa treninga u crvenoj trenerci, koju je Filip obožavao, sledim se jer su izdaleka njihov hod i figura isti - rekao je tada Mirko.

Na pitanje o pevačici je burno reagovao, jer je smatrao da ona nije bila devojka za njegovog sina.

- Mene ona nije interesovala, mislim da nije bila devojka za njega. Filip se zabavljao sa mnogo normalnijim devojkama od nje.

- Kao roditelj nikada nisam bio pristalica njihove veze. Iskreno, nikada nismo posebno pričali o njoj, ali sam umeo da mu s vremena na vreme skrenem pažnju na to da ona nije devojka za njega. Ne želim nikoga da vređam pogotovo u ovakvom trenutku i o mrtvima treba govoriti sve najlepše. Svima je poznato da je ona bila zgodna devojka, ali isto tako javnost zna ko je u stvari bila Ksenija Pajčin.

Kobnog dana se čuo sa Filipom

- Verovatno je tog dana otišao do njenog stana i desilo se šta se desilo. Bio je impulsivan, ali bi ga to brzo prošlo. Taj dan očigledno nije izbrojao do pet, pucao je. Znam kako je dalje razmišljao - rekao je on tada za medije.

Kapisoda je prvo otkrio da su za tragediju saznali na Dnevniku.

- U utorak sam bio na relaciji Podgorica - Cetinje. Vest sam čuo kada sam došao kući, prva je saznala Filipova baka dok je gledala Dnevnik Radio televizije Crne Gore. Istog momenta je zakukala, u kući su tada bili i moja supruga Ljiljana i sin Marko.

Mirko je otkrio da se tog dana kada se dogodila tragedija, dopisivao sa sinom i da ništa nije slutilo da će se to dogoditi.

- Dopisivali smo se SMS porukama tog dana, u periodu od četrnaest časova pa u narednih pola sata. Dogovarali smo se o nekim obavezama koje sam morao da završim, ništa nije nagoveštavalo da će se dogoditi tragedija - rekao je on za "Story".

Autor: Nikola Žugić