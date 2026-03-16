VELIKA ISPOVEST RALETOVE PRVE ŽENE! Prvi put otkrila sve o odnosu sa kompozitorom i NJEGOVIM AFERAMA: Sa Indirom Radić je bio 10 godina, NISMO SE RAZVELI

Slavica Ratković Coka, prva supruga kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, u velikoj ispovesti prvi put je otkrila nepoznate detalje.

Ona živi u Frankfurtu daleko od očiju javnosti, a na samom početku intervjua prisetila se vremena kada su se ona i Rale iz jednog manjeg mesta u Srbiji doselili u Beograd.

- Kada smo se Rale i ja zaljubili i venčali , ja sam imala 18, a Rale 21 godinu. Sada iz ove moje perspektive i u ovim godinama, mogu slobodno da kažem, da je to bila na neki način prva i dečija ljubav. U Beograd smo došli 1994. godine. Ja sam tada bila u drugom stanju sa našim drugim detetom, a venčali smo se 1991. godine. U Beograd sam došla sa kćerkicom koja se rodila 1993., a sin je te 1994. godine još bio u mom stomaku.

Slavica je otkrila kako je na početku gledala na njegov uspeh i okupljanje estradnih imena u njihovom stanu.

– Moj brat je Srđan Jovanović poznatiji kao Srki Boy i naš četvoro smo došli zajedno u Beograd. Nas dvoje i Srki sa njegovom suprugom Lidijom. A sva ta estrada i sve to oko nje meni je bilo sve sasvim novo. Rale je bio jako talentovan i verovala sam u njegov uspeh, talenat.

- Bilo nam je veoma, veoma teško. Živeli smo kao podstanari, imali smo dvoje dece i baš nam je bilo teško. Da nije bilo, kako mojih, isto tako i njegovih roditelja, ne znam kako bismo sve to izdržali. Ja sam se bavila decom. A njega sam pustila da bude u svom svetu, svetu muzike i da stvara. Jednostavno bila sam mu puna podrška u svemu. Nisam mu smetala, deca mu nisu smetala, a samo da bi on mogao da radi i da napreduje.

I dalje nosi Raletovo prezime

Slavica u Nemačkoj živi od 2014. godine, ali još uvek nos prezime Ratković, sada je otkrila zbog čega je to tako.

- Ne znam ni ja više. Nas dvoje smo se zakonski razveli, ali crkveno nismo, ali i to ćemo ako Bog da uskoro. Jer ako bi se on ponovo želio venčati, ne može, jer smo nas dvoje još uvek crkveno vezani - rekla je ona, a potom otkrila da li ga i dalje voli.

- Ne, ne nikako. Kao muškarca ga više odavno ne volim. Ali, kao oca naše dece, kao familiju, odgovor je da“.

Slavica je otkrila da li su kćer i sin povukli muzikalno na Raleta.

- Njih dvoje su apsolutni sluhisti, muziku imaju u malom prstu. Ali, sada dolazi to ali, odlučili su da se bave nečim sasvim drugim pozivima u životu, što mene kao majku posebno raduje. Moja majka im je uvek nametala to, da se nikada ne bave muzikom.

Svojevremeno je Rale u jednom intervjuu rekao, kako si ti napustila decu i otišla u Nemačku, ona je sada te navode demantovala.

- Ne, to nije istina. Kada sam ja otišla u Nemačku, kćerka je imala 21 godinu, a sin je imao 20 godina i, nisu bili maloletni, kako je on to hteo javnosti da prezentira. Te godine kada sam ja otišla za Nemačku, kćerka je otišla za Prag da nastavi studiranje.

"Nisam u Beogradu radila svoj posao"

- Po dolasku u Frankfurt bilo mi je veoma teško. Po zanimanju sam frizerka, pa sam odmah pronašla posao. Bilo je teško, ali sam bila svoja. U Nemačkoj se jako mnogo radi,a pre toga bila sam domaćica, majka, odgajala dvoje dece. Nisam u Beogradu radila svoj posao, ali bila sam supruga, majka, domaćica 24 sata.

Ali, verujte sve te teškoće sam prihvatila sa osmehom. Postala sam samostalna i sama sam zarađivala svoj novac. Imala sam vremena za sebe, da se družim, da sa prijateljicama odem na kafu, da sama odlučujem o svom godišnjem odmoru. Ponavljam, jako sam sretna što sam svoj život uzela u svoje ruke i što sam konačno bila svoja. Ja sam u Frankfurtu odmah po dolasku osetila sreću, da sam svoja i da sam slobodna.

Da li bi se vratila ponovno Raletu?

- Ne, ni u kom slučaju. Rekla sam već, doživljavam ga kao neki rod najbliži. Rale me kao muškarac uopšte ne interesuje. Bilo je to mnogo davno kada sam ga volela, kada još nije bio niti poznat niti popularan. I, kada se toga setim, tada smo bili najsrećniji i najzaljubljeniji jedno u drugo. Popularnost, estrada, pevačice su Raleta mnogo promenile, naravno u negativnom smislu.

Mnogo su me bolele afere

- Te njegove afere sa pevačicama su me mnogo, mnogo bolele. Nisam tip žene koja će da sedi kući, a muž uskače i iskače iz kreveta, jedne, druge, pete žene. Ja to poniženje nikada nisam želela i nikada ne bi mogla da prihvatim. Shvatila sam da je bolje odvojeni, pa ti moj Rale voli koga hoćeš. Nisam htela i nisam mogla da ostanem u tom braku i da sve to odobravam. Po meni je poniženje za svaku ženu koja ostane u braku, a znaš da te suprug vara.

Da li si razgovarala sa njim na tu temu?

– Da jesam i to samo jednom i nikad više. Na moje pitanje zašto to radi, odgovorio mi je: „Ti si Coka tako dobra i mirna žena, ali ja volim žene poput pevačica koje se slobodno oblače, koje su atraktivne, robusne, živahne“. Ja nisam takva. I, shvatila sam da moram i trebam da odem.

O Raletu i Indiri Radić

– Da, tako je. Sa Indirom je bio dugo, isto toliko koliko i sa mnom u braku. Sa mnom je bio desetak godina i sa njom isto tako. Od Indire je napravio zvezdu, ali Indira je imala i te pevačke kvalitete, talenat. Indira nije nikada mene vređala, niti ja nju. Indira je imala jako dobar i korektan odnos sa mojom decom i zbog toga je mnogo poštujem. Tako da moja deca danas Indiru Radić gotive, jer žena je zaista na mestu. Korektna i divna osoba.

Kada odeš u Beograd budeš u stanu sa Raletom i decom. Kakva tada vlada atmosfera? Bude li tu i Ana Nikolić?

– Rale voli kada ja dođem. Atmosfera bude vesela, baš kao kad mu dođe majka u goste. Ja onda kuham, spremam, ali zbog dece koja su tu. Ali, i on se obraduje domaćoj hrani. A, deca su posebna priča, uvek mi kažu, mama atmosfera u stanu je tako opuštajuća, vesela kada si ti tu. A, Ana pa izbegava da dolazi, kada sam ja tu.

Autor: Nikola Žugić