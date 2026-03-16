Zavirite u spavaću sobu Ele Dvornik: Ogroman francuski krevet, a u ćošku PRAVI ŠOK (FOTO)

Ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, Ela Dvornik, jako je aktivna na mrežama od kojih pored pevanja zarađuje.

Ona neretko iznenadi svojim izdanjima, a sada je objavom iz spavaće sobe izazvala mnoštvo komentara. Naime, Ela je podelila selfi, a na sebi je imala samo donji veš. Njene tetovaže po telu došle su u prvi plan, a mnogi se još uvek nisu navikli i na drastičnu promenu izgleda otkako je stavila nadogradnju.

Ona je bila u spavaćoj sobi, a mnogi su primetili i da joj pored bračnog kreveta stoji veš mašina.

Deli starateljstvo sa mužem

Podsetimo, Ela je govorila o porodičnim odnosima nakon razvoda i otkrila da ćerke ne žive sa njom.

- Ne žive sa mnom. Delimo starateljstvo (za sada). Ali sudija je naredio da devojčice žive sa svojim tatom u našoj porodičnoj kući u Istri kao privremenu meru. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu - navela je ona tada, pa dodala:

- Ovo je najapsurdnija stvar ikada, ali samo da znate da postoji. Kada je mojih sedam dana, provodim ih u istoj kući sa bivšim mužem i ćerkama. Dakle, svi živimo zajedno sedam dana svake druge nedelje, srećna porodica. Mogu da se šalim sa ovim jer se ni meni ni njemu to ne sviđa, ali tako oni to kažu.

