EDITA ARADINOVIĆ PROGOVORILA O TRUDNOĆI: Sebi nisam lepša kao trudnica, iako mi mnogi kažu da jesam

"Napokon su mi prestale mučnine i jedem sve!"

Muzička zvezda Edita Aradinović trenutno prolazi kroz jedan od najlepših perioda u životu – uskoro će se ostvariti u ulozi majke, ali to je nije zaustavilo kada je reč o poslu.

Naprotiv, nastupa punom energijom i priprema novi album o kojem publika već uveliko govori. Pesme „Livada“ i „Kišobran za suze“ već su postale veliki hitovi, a pevačica otkriva da li su upravo one najava velikog projekta koji sledi. U intervjuu govori i o saradnji sa Milošem Roganovićem, mogućim duetima, ali i o tome kako izgleda nastupati dok je trudna, kako se oseća na sceni, kao i kakve je sve promene trudnoća donela u njenoj svakodnevici – od apetita do neobičnih želja za hranom o kojima su brujali i društvene mreže.

1. Pesme „Livada“ i „Kišobran za suze“ su odmah postale hitovi. Da li si očekivala da će tako brzo da odjeknu?

– Prestala sam da očekujem, ali sam priželjkivala da prođu kako zaslužuju, s obzirom na to da pesme nose jaku poruku i snažnu emociju. Presrećna sam što su ih ljudi doživeli baš onako kako sam ih i ja doživela.

2. Da li su ove pesme uvertira za novi album i kada možemo da ga očekujemo?

– Apsolutno da. Moja zamisao je bila da proverim i sebe i publiku, da li sam na dobrom putu, jer i ostatak albuma nosi sličan pečat.

3. Da li će Miloš Roganović biti saradnik i na ostalim numerama?

– Miloš je definitivno neko sa kim nema promašaja. Jako je pažljiv kada sam ja u pitanju, jer želi da da najbolje od sebe i to zaista i uradi. Svaki put iznenadi i mene i sve oko mene. Mnogo volim njegov talenat.

4. Hoće li biti nekog dueta na novom albumu?

– To bih ostavila kao iznenađenje, ali nešto će sigurno biti. U svakom slučaju – velika pesma!

5. Kako se osećaš dok u petom mesecu trudnoće nastupaš? Da li ti je teško, naporno?

– Trenutno se osećam sjajno, puna sam energije, volje i želje da radim i nadam se da će tako i ostati. Ponekad ume da bude naporno, jer kilaža varira, pa disanje na štiklama zna da bude zamorno, ali sve to prođe.

6. Kažu da si još lepša kao trudnica. Da li i sama primećuješ to?

– Primećujem promene i komplimente, ali sebi nisam lepša. Hormoni svašta rade – koža mi se menja svaki dan, kao i apetit. Ipak, nisam opterećena time, puštam prirodu da radi svoje, a ja se pazim koliko je moguće.

7. Nedavno si na Instagramu objavila da jedeš pasulj i luk, što su svi portali preneli. Kako se inače hraniš u trudnoći? Da li si nešto promenila?

– U početku sam jela sve što mi neće izazvati mučninu. Luk, na primer, nisam jela skoro četiri meseca jer mi nije prijao. Sada, od kada sam ušla u peti mesec, sve je prestalo i stalno imam želju da nadoknadim ono što ranije nisam mogla – pasulj, grašak, luk, kafu… Uglavnom pazim šta jedem pre podne, a posle podne se malo opustim.

Autor: Nikola Žugić