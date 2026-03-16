Prvo pojavljivanje Jelene Tomašević nakon što se srušila na bini: Otkrila da ima dijagnozu, a večeras došla OVDE (FOTO)

Prošlo je 3 godine od tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", a bol i tuga i dalje ne prolaze!
Večeras se u Sava centru održava humanitarni "Koncert za anđele", posvećen stradaloj deci, a među brojnim pevačima nastupiće i Jelena Tomašević.
Pevačica se pred početak pojavila u holu Sava Centra i izgledom oduševila prisutne. Za ovu priliku odabrala je svečanu, dugačku toaletu koju je upotpunila zlatnim nakitom.
Podsetimo, Jelena Tomašević se nedavno iznenada srušila na sceni tokom koncerta u Baru, nakon čega je hitno hospitalizovana.
Nakon što joj je ukazana pomoć i stanje se poboljšalo, pevačica se tada oglasila:
- Ja se osećam dobro, a dobila sam još jednu autobiografsku pesmu, jer mi je od sinoć zvanična dijagnoza VERTIGO - napisala je Jelena Tomašević.
Autor: Nikola Žugić