Prvo pojavljivanje Jelene Tomašević nakon što se srušila na bini: Otkrila da ima dijagnozu, a večeras došla OVDE (FOTO)

Prošlo je 3 godine od tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", a bol i tuga i dalje ne prolaze!

Večeras se u Sava centru održava humanitarni "Koncert za anđele", posvećen stradaloj deci, a među brojnim pevačima nastupiće i Jelena Tomašević.

Pevačica se pred početak pojavila u holu Sava Centra i izgledom oduševila prisutne. Za ovu priliku odabrala je svečanu, dugačku toaletu koju je upotpunila zlatnim nakitom.

E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić Previous Next

Podsetimo, Jelena Tomašević se nedavno iznenada srušila na sceni tokom koncerta u Baru, nakon čega je hitno hospitalizovana.

Nakon što joj je ukazana pomoć i stanje se poboljšalo, pevačica se tada oglasila:

- Ja se osećam dobro, a dobila sam još jednu autobiografsku pesmu, jer mi je od sinoć zvanična dijagnoza VERTIGO - napisala je Jelena Tomašević.

Autor: Nikola Žugić