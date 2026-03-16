Žene iz publike su mi davale prvu pomoć: Jelena Tomašević o zdravstvenom problemu i VERTIGU: Hitna je brzo stigla

Jelena Tomašević pojavila se večeras na humanitarnom koncertu "Za anđele", a to je ujedno i njeno prvo pojavljivanje nakon što joj je pozlilo.

Jelena je govorila o svom zdravstvenom stanju, ali i emocijama koje su je preplavile zbog stradale dece iz Ribnikara u čiju je čast i organizovan ovaj koncert.

Jelena je rekla da su emocije pomešane kako njoj, tako i ostalim kolegama.

- Svi smo emotivni, a opet i izbuđeni sa druge strane zato što je gospodin Anđelko poseban čovek koji je svoju bol pretočio u viši cilj, a to je pomoć drugoj deci kojoj je pomoć podrška. Svi smo tu iz najplemenitijih razloga, kao podrška deci kojoj je pomoć potrebna - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala kada je dobila poziv.

- Nisam razmišljala, sa ljubavlju sam prihvatila da učestvujem kao i sve moje kolege. Svi se isto osećamo, to su pomešana osećanja, verujem da će ljubav koju ćemo poslati odavde osetiti i deca koja više nisu tu.

"Na bini su mi davali prvu pomoć"

Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, zbog čega je prekinut njen koncert u Baru, o čemu je sada govorila.

- Dobila sam virus koji je upalio srednje uho i poremetio kristale u mojim ušima. Čak sam se našalila sutradan da sam dobila vertigo jer sam otpevala pesmu sa tim nazivom. To je prolazno, bila sam kod doktorke koja mi je jednim manevrom namestila kristale u ušima i prestale su mi vrtoglavice, ali sam morala nekoliko dana da mirujem - rekla je i dodala:

- Iskreno, nikada mi se tako nešto nije dogodilo. Dan ranije sam imala snimanje, nisam htela da otkazujem koncert zbog virusa. Tog jutra sam dobila vrtoglavice koje su se smirile tokom dana, a uveče su se ponovo pojavile. Da sam znala, otkazala bih koncert na vreme, ne bih sebe dovodila u takvu situaciju.Svi su odmah pritrčali u pomoć, Hitna pomoć, doktorke iz publike su mi pružile prvu pomoć i hvala im svima, baš sam se osećala zbrinuto.

Autor: Nikola Žugić