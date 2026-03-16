Žao mi je kroz šta prolazi: Tamara oštro o razvodu Goge i Marka, pa priznala da razume Džejlu: Ja prva...

Pevačica Tamara Milutinović nastupila je u subotu u krcatom beogradskom klubu, a pre nego što se popela na binu, medijima je odgovarala na razna pitanja.

Prvo od pitanja ticalo se njenog supruga Darka Jevtića, pa je Tamara otkrila ko je po njenom mišljenju veći pozitivac.

- Tu smo negde, ali reći ću on. Generalno, za sve je nekako pozitivniji, uvek razmišlja u boljem smeru od mene. Veseljak je, mnogo voli i baš uživa u muzici - rekla je Tamara.

Pevačica se osvrnula i na kumu, pevačicu Gogu Gačić, koja se rastala od supruga Marka Gačića zbog njegove prevare. Tamara je istakla da je uvek stajala iza istine:

- Rekla sam šta sam imala. Iza svoje kume sam stala istinom, jer je druga strana pričala neistinu, tako da ne vidim ništa loše u tome - jasno je poručila pevačica.

U petak, 13. marta, održana je sahrana tragično preminulog brata Darka Lazića, Dragana. Tamara Milutinović prisustvovala je kako bi pružila podršku kolegi i prijatelju, a na istoj je bio i Marko Gačić. Tamara je sada otkrila da li su se tom prilikom sreli:

- Nisam videla, bilo je mnogo ljudi, nisam ni gledala ko je tu, a ko nije.

Goga Gačić se ponovo potpuno vratila nastupima, nakon duže pauze koju je posvetila deci i porodici, a termini njenih nastupa su bukirani mesecima unapred. Tamara Milutinović je otkrila da je presrećna zbog toga.

- Presrećna sam jer je to u njenoj krvi i duši. Zaslužila je, verujem da će sada nizati hitove, pesme, albume i ko zna šta je sve čeka u budućnosti - rekla je.

- Žao mi je te žene zbog svega što prolazi, kroz kakav stres u poslednjih nekoliko meseci i laži koje su se širile. Želela sam da stanem u njenu odbranu jer znam celu priču od početka do kraja. Kao kuma i prijatelj, želela sam da je zaštitim.

Tamara je, takođe, prokomentarisala i sukob mišljenja Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović u emisiji "Amidži šou". Sve je počelo od Džejlinog stava da ne deli sa javnošću mnogo toga i da svako može da sačuva privatnost ukoliko želi, zbog čega se Aleksandra ubacila i direktno joj odgovorila da joj je "glup" odgovor i da to nije tačno.

- One su dovoljno rekle, obe su dale izjavu. Mislim da je došlo do nekog nesporazuma. Džejla je jako lepo rekla da nije mislila tako. Ono što je rekla da može da se sakrije sadržaj koji delimo na Instagramu - aspolutno! Ja prva ne delim gde sam, šta ručam i s kim se družim, ali ovako privatni život koji novinari mogu da saznaju, ne može da se sakrije, možda može neki deo, ali apsolutno ne sve. Jedina stvar koju sam želela da sakrijem je početak trudnoće jer je bila rizična, ali je novinar saznao čim sam izašla iz klinike. Ono što delimo na Instagramu apsolutno možemo da doziramo koliko želimo, šta želimo i kako želimo.

Autor: Nikola Žugić