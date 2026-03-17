Želim da se uradi DNK test: Maca Diskrecija o Miletu Kitiću i sumnjama da joj je on otac: Majka mi je rekla da je...

Maca Diskrecija ističe da svog oca do danas nije upoznala, ne zna kako on izgleda, ali ima veliku želju da sazna pravu istinu!

Naša poznata starleta i rijaliti zvezda, Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, podigla je ogromnu prašinu u javnosti izjavom da bi volela da uradi DNK test kako bi konačno otkrila da li je poznati folker Mile Kitić njen biološki otac. Iako pevač ove navode oštro demantuje, starleta ne odustaje od traženja istine.

Maca Diskrecija ističe da svog oca do danas nije upoznala, ne zna kako on izgleda, ali ima veliku želju da sazna pravu istinu. Iako je pevač Mile Kitić negirao da imaju bilo kakvu rodbinsku vezu, starleta insistira na medicinskom dokazu.

- Pa ne znam dok ne uradimo DNK, videla sam da se on oglasio, čitala sam...Volela bih da uradimo taj DNK - rekla je Maca.

- Šta bi se desilo kada bi DNK pokazao negativan rezultat, da li bi ti to stvorilo razočarenje - pitao je voditelj.

- Pa ne bi mi stvorilo razočarenje, znala bi da to nije on i to je to. Sa majkom sam danas u korektnim odnosima - rekla je Maca, a o čemu je još govorila u emisiji "Intimna pitanja" kod voditelja Nikole Žugića, pogledajte u nastavku:

Mile Kitić: "To je čista glupost, sve je počelo od fotošopa"

Sa druge strane, folker Mile Kitić navodi da su ove tvrdnje u potpunosti netačne i ističe da starletu nikada u životu nije ni sreo. On je objasnio da se ova bizarna priča u medijima provlači godinama unazad i otkrio njen pravi izvor.

- Ma kakvi, ta vest se već godinama unazad širi i provlači, a ja čak ni ne poznajem Macu. To je čista glupost, to je krenulo od neke slike gde je neko isfotošopirao moju Elenu i 'napravio' je da njih dve liče - objasnio je Kitić.

Pevač je na kraju stavio tačku na nagađanja, naglasivši: "Macu, kažem, čak ni ne poznajem i stvarno nemam ništa protiv devojke, ali to nije istina"

Autor: Nikola Žugić