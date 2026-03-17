Posle 12 godina od raskida! Bane Janković napravio prvi korak: Obratio se Kaći Živković, ona OVAKO reagovala

Bane Janković proslavio se učešćem u "Farmi" gde je važio za jednog od favorita.

Bane je bio u dugogodišnjoj ljubavi sa pevačicom Katarinom Živković, a mnogi su mislili da će vezu krunisati brakom.

Ipak, usledio je raskid nakon kojeg se Bane potpuno povukao iz javnosti. Prethodnih godina se posvetio privatnom biznisu i porodičnom životu, a sa suprugom Mirjanom ima dvoje dece.

On se dosta promenio u odnosu na ono kakvog ga javnost pamti, a na društvenim mrežama deli uglavnom trenutke sa porodicom. Ipak, jedan njegov gest iznenadio je mnoge.

Bane je izašao u noćni provod i za Instagram snimio bend koji je u tom trenutku izvodio pesmu njegove bivše devojke Katarine Živković. Janković je to objavio na Instagram priči, a njegova objava je ubrzo osvanula i na Kaćinom profilu, te se čini da su i nakon toliko godina od raskida njih dvoje ostali u kontaktu i dobrom odnosu.

Kaća Živković je ovako pričala o vezi sa Banetom

"Gledam na to kao na nešto zaista lepo. To što se desilo i što je trajalo pet godina je bilo jako lepo. Neverovatno koliko je bilo propraćeno od strane medija i koliko su ljudi bili fascinirani nama kao ljubavnim parom. To je bilo kao španska serija - rekla je ona ranije i dodala:

- I naravno, svako od nas je krenuo nekim svojim putem, to je iza nas, ali normalno je da će mi sve to ostati u lepom sećanju. Iz tog rijalitija svi misle da ne može ništa da se desi, nešto što može da preraste u ozbiljno, a ovo je stvarno bilo jako lepo i ozbiljno i završilo se još lepše", objasnila je Katarina Živković ranije.

Autor: Nikola Žugić