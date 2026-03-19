Ništa lepo mi se nije desilo od kad mi je sin umro: Bolno priznanje Mirka Kodića, otkrio šta je Laziću obećao

Harmonikaš Mirko Kodić pojavio se sinoć u Sava centru povodom humanitarnog koncerta "Koncert za anđele", koji se održava u čast stradale dece koja su izgubila život u stravičnoj tragediji u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", pre tri godine.

Pre nego što je izašao na binu dao je izjavu okupljenim medijima.

- Jako je emotivno, navikao sam na drugačije koncerte, ovo je za mene jako emotivno. Za tu našu decu. Anđelko je moj prijatelj. Drago mi je da su se odazvale takve veličine naše muzike. To je znak humanosti, ne treba ceo život raditi samo za neke pare, treba imati dušu i osećaja. Ja malo pričam, jer sam pun emocija, čeka me sad nastup, gde ne znam kako da se ponašam, kako će zvučati moja harmonika, prilikom izvođenja tih kompozicija koje nisu, nisu zabavnog karaktera - istakao je Mirko Kodić.

Mirko Kodić se pojavio na sahrani brata Darka Lazića, kako bi pevaču pružio podršku, a ističe da mu se za tri godine, otkako je izgubio sina Aleksandra, ništa lepo nije desilo.

- Kad je Darko video da mu prilazim da mu izjavim saučešće, mislim da je celo selo Brestač. čulo kad je rekao "Mirkooo", pošto se mi već 10 puta dogovaramo da sviramo i pevamo za našu dušu i nikad nismo našli vremena, ja mu kažem: "Darko, evo došao sam konačno", ali povod je jako težak. Šta da vam kažem, to je tragedija, ja sam to doživeo kad mi je sin preminuo i iskreno i ovo večeras i ono što sam bio u Brestaču i slučaj sa mojim sinom koji je preminuo u 31. godini, za ove tri godine ne znam šta mi se nešto lepo desilo. Eto, nešto lepo, 8. maja pravim ćerki punoletstvo - istakao je Mirko Kodić.

