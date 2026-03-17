Pojavila se osoba u mom životu... Marko Gačić otkrio zbog čega je napustio porodičnu kuću, zbog čega se razveo i kako su DECI SAOPŠTILI ove vesti

Razvod pevača Marka Gačića od supruge Goge Gačić odjeknuo je u medijima, a upravo o tome pevač je govorio u jednoj emisiji.

Marko Gačić je sa samo 20 godina postao otac, već tada je imao porodični život. Imao je i uzor, jer potiče iz porodice koja je baš te neke tradicionalne porodične vrednosti vrlo negovala.

Tokom braka on i surpuga Goga Gačić su dobili još jedno dete, ali je šok za medije bio 2026. sam početak kada su svi saznali da će se ovaj par razići. Marko je izjavio da mu je razvod veoma teško pao.

- Pa mi smo se pre toga već par meseci rastavili s tim što nismo želeli da se to provlači kao sada kroz medije i pokušali smo da sakrijemo to od medija. Međutim, to je isplivalo i početkom godine je to objavljeno - kaže Marko.

Marko ističe da su se supruga i on dogovorili oko razvoda:

- Mi smo se dogovorili da se rastanemo. Sad ja ne znam tačan datum, ali to je neki možda septembar prošle godine.

Napustio porodični dom

Marko je u jednom trenutku doneo odluku da napusti porodični dom.

- Pa sam taj momenat gde ja napuštam kuću u kojoj sam se rodio, to je bilo dosta teško - kaže Marko koji je doneo odluku da on napusti porodičnu kuću, dok su sada već bivša supruga i deca ostali tu da žive:

Tu odluku sam doneo da im se ne promeni u tom trenutku mnogo stvari jer ja kad sam se odselio, deca tada još nisu znala šta se dešava i nisu ni znali da sam ja otišao od kuće.

Deca nisu u startu znala za rastanak roditelja

Često je bio poslovno odsutan, a deca u prvi mah nisu znala šta se dešava, sve do trenutka dok mama i tata nisu seli i razgovarali sa njima.

- Mi smo išli na neke razgovore kod psihoterapeuta i kod nekih ljudi koji su nas posavetovali kako najbolje to deci reći i kako da deca i mi prođemo što lakše - kaže Marko Gačić čija deca sada imaju 6 i 9 godina i nastavlja:

Kažem Vam deca do tog momenta dok im nismo rekli nisu znali uopšte da ja više ne živim tu. To je bio dogovor nas dvoje da je možda bolje zbog dece da na celu tu situaciju im ne pravimo još jedan šok da se oni sele negde drugde do momenta dok se ne kupi stan za njih, pa da se ponovo sele. Tako da je možda to bilo najbolje rešenje da oni ostanu u našoj kući dok se eto ne reši to stambeno pitanje i svakako da nismo znali kako će oni reagovati i kako će proći kroz celu situaciju. Opet tu su i moji roditelji i moja baka živi u tom dvorištu i stalno je tu puna kuća. Dolaze dečica od braće i od sestre, tako da, to je možda nekako...

"Toliko smo se udaljili u tom nekom trenutku"

Marko je pričao o svom detinjstvu i tome kako ga veoma intenzivne emocije vezuju za porodčni dom i deku pa je usledilo pitanje profesroke "izlazite iz kuće, je l' idete sa određenim ciljevima ili idete da pobegnete malo i od sebe? Kako ste se u tom smislu osećali?", na šta Marko kaže:

- Pa sad ne znam koliko će to biti moguće da... Ne znam kako bih objasnio to, ali dosta tih trenutaka i kao da nemam u glavi. Sve se prosto toliko brzo desilo. Nikad nisam mogao ni da zamislim da ću se ja odseliti odatle ili da ću doći u ovu situaciju, ali prosto kad smo shvatili o čemu se radi...

Priznaje da o tome nisu pričali, ali i da mu je žao što nisu pokušali.

- Ne, nismo pričali. Žao mi je što smo živeli određeni vremenski period tako da nismo obraćali pažnju na taj naš odnos iz razloga što su se te stvari prihvatile kao normalne. Bez emocija, bez nekih stvari koje čine jedan par. Samim tim ja nisam, to jest nismo razmišljali o tome da deci dajemo loš primer i da deca možda to gledaju kao neki normalan odnos kao što ja gledam na svoje detinjstvo i svoje odrastanje i na porodicu celokupnu - kaže Marko i dodaje:

Gde nema zagrljaja, nema poljupca, nema osmeha, nema nežnosti. Žao mi je samo zato što su deca doživela možda taj neki naš period života kao, to jest, dali smo im loš primer.

Treća osoba

Ono što je u medijima isplivalo je da je razlog razvoda bila treća osoba.

- Jeste se dogodilo. Pojavila se osoba u mom životu, ali smatram da ne bi mogao niko da se pojavi da je to sve funkcionisalo - kaže Marko i nastavlja:

Ne, ne bih mogao da da primetim ja nikog drugog da je išlo sve kako treba.

Marko kaže i da su pokušavali da sačuvaju brak:

- Mislim da smo... Imali smo mi situacije i ranije gde smo pokušavali da rešimo nešto, ali se to na kraju se ispostavilo bezuspešno.

Autor: Nikola Žugić