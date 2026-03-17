NIŠTA SLAĐE DANAS NEĆETE VIDETI! Veljko Ražnatović podelio sliku sina, jedan detalj sve nasmejao (FOTO)

Bogdana Ražnatović je nedavno sa sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom otputovala kod Veljka u Rusiju. Veljko je sada na mrežama podelio fotografiju naslednika koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Veljko je jako teško podneo razdvojenost od sinova koje četiri meseca nije video kada se preselio u Rusiju kako bi se oporavio od povrede koju je zadobio i posvetio karijeri.

Porodica je ponovo na okupu i svaki trenutak koji provode zajedno trude se da maksimalno iskoriste. Sinovima je Veljko najveći uzor, te nije čudo što je Krstan odlučio da "imitira tatu" i uzme njegove sunčane naočare.

Mališan je uzeo model koji je Veljko prethodno nosio istog dana, a naočare su mu prekrile pola lica što je sve nasmejalo.

Inače, i Ceca je ranije isticala da je Veljko dobio podršku porodice kada je odlučio da se preseli u Rusiju.

Na selu razvio privatan biznis

Podsetimo, Veljko Ražnatović poseduje farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka odlučila da pokrene na Avali gde je nedavno kupila plac.

Veljko je jednom prilikom pričao o biznisu koji je razvio.

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela u kojem je godinama živeo:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on u "Laganom potkastu".

