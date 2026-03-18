Nikolija je pre Relje ludo volela ovog poznatog frajera! Vesna Zmijanac je svim srcem navijala za ovu vezu!

Ljubav ipak nije opstala.

Pevačica Nikolija Jovanović već godinama je u srećnoj zajednici sa kolegom Reljom Popovićem, a pre njega je takođe imala poznatog dečka.

Iako pevačica svoju privatnost brižljivo čuva od očiju javnosti i retko govori o privatnom životu, poznato je da je pre braka sa Reljom volela NBA košarkaša. Naime, Nikolija je sa Atanasisom Adetokumbatom uplovila u emotivnu vezu dok je studirala u Grčkoj, a njihova romansa trajala je pune dve godine.

Ovu ljubav je svesrdno podržavala i njena majka, pevačica Vesna Zmijanac, a Nikolija je u tom periodu veoma često posećivala Ameriku kako bi bila sa svojim izabranikom.

Ipak, njih dvoje su na svoju vezu stavili tačku 2014. godine. Kako se tada pisalo, glavni razlog raskida bio je taj što je košarkaš želeo da Nikolija započne zajednički život sa njim u Njujorku, dok je pevačica insistirala da ostane u Srbiji zbog građenja svoje pevačke karijere. Na konačan razlaz i krah dvogodišnje veze uticale su i, kako se još navodilo, njihove sve češće svađe.

Nakon raskida sa košarkašem, pevačica je sreću pronašla pored Relje sa kojim ima dve ćerke.

Autor: R.L.