Tragedija prekinula VELIKI SAN! Darko je hteo da sa pokojnim bratom Draganom zajedno snima, sve su dogovorili sa producentom: Kad se vrati sa Maldiva, trebalo je da...

Sve je bilo već dogovoreno.

Tragična vest o smrti Dragana Lazića, brata pevača Darka Lazića, potresla je porodicu, prijatelje i brojne poštovaoce njegove muzike. Nesreća koja se dogodila prošle srede prekinula je ne samo jedan život, već i planove koje je poznata muzička porodica tek počela da ostvaruje.

Darko i njegov brat Dragan imali su velike planove kada je muzika u pitanju. Osim porodičnih obaveza i privatnih želja, želeli su da zajednički naprave i ozbiljan muzički projekat koji bi, kako su verovali, bio poseban i za njih, ali i za publiku koja godinama prati njihov rad.

Darko je već razgovarao sa muzičarem i producentom Borkom Radivojevićem i sa njim dogovorio sastanak u studiju. Plan je bio da ove nedelje zajedno sa bratom dođu kako bi precizirali detalje oko snimanja nekoliko kavera, ali i potencijalnog dueta koji su želeli da realizuju.

Kako bismo proverili ova saznanja pozvali smo Radivojevića koji je potvrdio da su planovi zaista postojali, ali da ih je tragedija zauvek prekinula.

-To jeste tačno i mnogo mi je žao što je život uradio drugačije. Šta da vam kažem... Darko me je pozvao pre nekih mesec, mesec i po dana sa jakom željom da sa svojim bratom Draganom napravi jedan lep projekat. Želeo je da urade zajednički kaver i da odaberu nekoliko pesama koje bi snimili. Ideja je bila da to bude nešto posebno, nešto što bi ostalo kao trag njihove saradnje - ispričao je Radivojević i dodao:

- Darko mi je tada rekao da ide sa suprugom na odmor. Čini mi se da je pomenuo Maldive i plan je bio da, kada se vrati, sednemo svi zajedno u studio i sve detaljno dogovorimo izbor pesama, aranžmane, pa čak i mogućnost zajedničkog dueta. Nažalost, život je uradio svoje, čovek je poginuo i do tog sastanka nikada nije došlo - rekao je muzičar.

