Uhapšena bivša žena Ace Amadeusa? Oglasio se muzičar izneo ŠOKANTNE OPTUŽBE!

Skandal u porodici muzičara.

Klavijaturista Aleksandar Stanimirović, javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, oglasio se na društvenim mrežama iznoseći tvrdnje da je njegova bivša supruga privedena u Doljevcu zbog, kako navodi, veće količine narkotika, nakon čega je ubrzo puštena na slobodu po prebacivanju u Niš.

- Juče je u Doljevcu moja bivša žena uhapšena sa većom količinom droge i vagicom. Svaka čast tim policajcima. Zbog čega je puštena kada je prebačena za Niš? Zašto iz Policijske uprave Niš 3. marta policajac zove Snežanu i kaže da u autu ima nešto i da ide da proveri? Kako se zove taj policajac? Naravno, nakon 13 dana, juče je to pronađeno. A odakle ovo znam, reći ću ako me pitaju - napisao je na društvenoj mreži Aca Amadeus. 

Potom je Aca i putem poziva izneo svoju stranu priče.

- Godinu i po dana pričam da ona ima veze sa drogom i ponavljam da ima veze sa drogom, a vi novinari pišete ‘navodno’. Sve nešto ‘navodno’, ‘navodno’. Nema tu ništa ‘navodno’. Svaka čast policiji u Doljevcu koja je uhapsila. Juče me zvao njen brat i to mi ispričao. Sada mene optužuju da stojim iza toga. Imam dokaz da ona to radi i to ću predočiti policiji ako me budu zvali. Ja jedva čekam. U Blacu sam, promukao sam, imam majstore i nije mi jasno ko je nju već drugi put pustio na slobodu. Znači, nju neko štiti iz policijske uprave u Nišu. To se vidi i to je tačno - rekao nam je klavijaturista i dodao: 

- Mislio sam da se zabavlja sa jednim i neka su živi i zdravi, ali ovo je zaista strašno. Njen brat mi je sve rekao šta je nađeno. Ja sa tim nemam nikakve veze, prvi put čujem i ne zanima me. Otvaram restoran, etno-selo i hostel i bićete pozvani. Njoj je cilj pola moje imovine - dodao je i poručio da će sam otići u policiju ako ga ne pozovu. 

- Ja čekam da me policija pozove, a ako to ne urade, sam ću otići ovih dana. Nisam siguran da li je u pitanju policija iz Niša, gde ima partnera koji je štiti, ili Policijska stanica Medijana. Njen brat Boban mi je rekao da su pronađeni vagica i neke kesice. Kada mi se vratila nakon što je otišla, znam da je non-stop bila na vezi sa nekim inspektorom. To treba da se ispita, kao i šta je sa učenikom sa kojim je bila. Treba da budemo pošteni. Imam njene prepiske sa tim učenikom, a meni je kompjuter ukraden kada su me opljačkali ona i njen otac. Dana 19. marta imamo suđenje protiv njih za lažno prijavljivanje. U ovom slučaju sve je lako proverljivo, policija će lako da utvrdi, ako je ne štite. Takođe bih joj poručio da ne koristi ćerku za svoje laži i manipulacije - rekao je Aca Amadeus.

