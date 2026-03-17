Vesna Zmijanac se potpuno povlači: Nakon problema sa zdravljem donela odluku!

Sada se oseća dobro, u skladu sa svojim godinama.
Pevačica Vesna Zmijanac odlučila je da se na određeno vreme potpuno povuče iz javnog života i medija. Muzička zvezda je otvorila dušu i otkrila da napušta Beograd kako bi se posvetila isključivo sebi i svom telu.
Iako je umirila fanove rekavši da je njeno trenutno zdravstveno stanje dobro i "u skladu sa godinama", Vesna Zmijanac je priznala da joj je neophodan mir i da mora da preduzme određene korake.
Glavni razlog njenog povlačenja je predstojeći veliki koncert, za koji joj je potrebna ozbiljna fizička sprema.
- Malo mi fali kondicije za Arenu, moraćemo na visinske pripreme na Bukulju. Do Arene me ne viđa niko sem patika i trenerki, kraj! Moram malo na kondicione treninge - poručila je Vesna.
Autor: R.L.