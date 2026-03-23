Razočarao se, spakovao kofere i otišao u Sarajevo! Evo kako je Dino Merlin pre skoro 40 godina doživeo veliki peh u Beogradu, Vesna Zmijanac jedva uspela da iščupa situaciju!

Bilo je napeto.

Legendarni hit "Jorgovani" snimili su Vesna Zmijanac i Dino Merlin sada već davne 1988. godine, a pevačica je sada 38 godina kasnije otkrila nepoznate detalje o ovoj pesmi koja je postala evergrin.

U to vreme Merlin u Srbiji još nije bio toliko poznat ni prihvaćen, te je došao kod Vesne i predstavio joj ovu pesmu, na šta su njeni menadžeri reagovali poprilično loše.

- Onda je on došao jednog dana, onako, sa svojim menadžerom: "Kuc-kuc, ja stig'o, ja sam donio nešto, donio sam hit", na šta su ovi oko mene rekli: "Ma, kakav hit..." 

Kada su otišli u studio i kada je Merlin na gitari počeo da peva prve stihove "Koliko sam puta umro, a ti me oživjela", Vesnin tadašnji menadžer je pred svima prokomentarisao: "To nije ništa!"

Videvši da prisutni u studiju nisu "pali u nesvest" od oduševljenja, Merlin se potpuno razočarao, a Vesni Zmijanac je čak predložio da pesmu otpeva sama.

– Ja kažem: 'Ne! Ti i ja ćemo ovo zajedno otpevati!'. Sad on, razočaran, kaže: 'Ja ću moj dio da otpjevam i ja idem, a ti poslije pjevaj kol'ko hoćeš i šta hoćeš.' On je sav tako "kratak". Otpeva svoj deo i ode – ispričala je pevačica i dodala da je sa snimateljem sama pravila modulaciju, dok joj je bilo žao što Merlina više ništa nije interesovalo.

Pesma "Jorgovani" je prvobitno jedva spakovana na album, gde je završila na 13. mestu i nije bila u planu kao glavni hit. Aranžman je uradio Kornelije Kovač, a samo je Vesna duboko u sebi znala da će pesma ostvariti ogroman uspeh, što se na kraju i desilo.

