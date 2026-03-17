Mali Aca u meni nikad neće nestati: Naš harmonikaš otvorio dušu, otkrio sve o najtežem trenutnu u njegovom životu

Jedan od najpoznatijih i najuspešnijih harmonikaša na našim prostorima, Aleksandar Sofronijević, danas je ponosan na svoj uspeh, ali njegov put do zvezda bio je sve samo ne lak.

Aleksandar Sofronijević prisetio se svojih početaka i bezuslovne podrške roditelja, koji su za njega odvajali više nego što su imali i odricali se svega kako bi mu ispunili snove. Iako je danas jedno od najtraženijih imena na muzičkoj sceni, nikada nije zaboravio trud svoje porodice.

Kako je ispričao, prvu veliku pobedu ostvario je sa samo devet godina na takmičenju "Prva harmonika Srbije" u kategoriji petlića, ali luksuza tada nije bilo ni na mapi.

– Oni su meni sve dali. To je sve što su mogli tada. Da se kupi harmonika, da se plate časovi. Tata radi, posle ide u garažu radi, koliko mu je zima u kanalu ostane da radi – prisetio se emotivno Sofronijević u emisiji "Iz profila".

"Mama nosi limunadu da se odledi"

Nedostatak novca nije ih sprečio da ga bodre, a snalažljivost i požrtvovanost njegove majke su mu i danas urezani u sećanje.

– Mama zaledi limunadu da se ceo dan odledi i sendviči, nema ručka u hotelu. To nikada nisam zaboravio – rekao je uspešni harmonikaš.

Da bi mu kupili instrument u tadašnjim "Robnim kućama Beograd", cela porodica je morala da se žrtvuje. Rata za harmoniku odnela je celu maminu i tatinu platu, pa čak i pola babine.

Ove teške, ali ljubavlju ispunjene godine, izgradile su njegov karakter i zahvalnost koju oseća svakog dana.

– To su stvari koje te drže, temelj i sidro, to poštujem. Mali Aca u meni nikada neće nestati, uvek ću se sećati te ljubavi i želje njihove da ja uspem – zaključio je Sofra u emisiji.

Poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević je otvorio dušu o svojoj izabranici Kosani i prinovi koju očekuju, a u jednom trenutku su ga savladale emocije pa je i zaplakao.



Autor: N.B.