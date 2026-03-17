Nataša Rodić otišla u Rusiju kod Veljka: Objavila fotku u mrežastim čarapama, Ceca odmah reagovala (FOTO)

Najstarija sestra Rodić, Nataša, trenutno boravi u Rusiji gde se nalazi njen zet Veljko Ražnatović. Nataša je na mrežama veoma aktivna i redovno deli trenutke iz privatnog života, a sada je pokazala kako se spremila za izlazak.

Naime, Nataša je za ovu priliku obukla crni sako, crnu suknjicu ispod koje je nosila mrežaste čarape.

Nataša je u jednom trenutku sela na šank, a komentari su se nizali i svi kažu da nikada bolje nije izgledala.

Među prvima je njenu objavu lajkovala pevačica Svetlana Ceca Ražnatović.

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - objasnila je ona.

