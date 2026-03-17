'STANI I PEVAJ' Vesna Zmijanac o rivalstvu sa Lepom Brenom: Ja sam imala samo mikrofon, a ona...

Vesna Zmijanac i Lepa Brena godinama se u javnosti predstavljaju kao suparnice, a priča o njihovom rivalstvu posebno je bila izražena na početku karijera, kada su obe gradile ime i beležile nagli uspon na muzičkoj sceni.

Zmijančeva u potkastu kod Bokija 13 govorila o tome da li je rivalstvo između njih nastao spontano ili je bio podstaknut sa strane. Tom prilikom je otvoreno iznela svoj stav i objasnila kako danas posmatra njihov odnos i sve što se godinama komentarisalo kao rivalstvo.

- Nije namerno, ne može da se napravi namerno. Namerno traje mesec dana, a kad traje tri ili četiri decenije, to nije namerno. Jednostavno, desilo se da su se ubisto vreme pojavile dve ozbiljne pevačice, s tim što nije moglo dugo da traje to rivalstvo jer sam ja ceo život pevala, pre svega - rekla je Vesna i objasnila da je ona nije čak imala ni prateće vokale na koncertima, a da je Lepa Brena imala pomoć članova svog orkestra.

- Brena je imala svašta nešto. Prvo, šest-sedam članova u orkestru iza sebe, imala je svoj šou-program stalno, što ja nisam. Ja sam imala mikrofon, orkestar i to je to. Stani i pevaj. Lepo je nekad bilo gledati tu podršku koju je Brena imala u "Slatkom grehu" - priznala je Zmijančeva u podkastu kod Bokija 13.

- Pevala je i Brena, samo što je ona imala podršku celog orkestra, oni su svi pevali. Bilo joj je puno lakše. Ja nisam imala nijedan bek vokal na koncertima - zaključila je Vesna Zmijanac.

