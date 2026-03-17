Pre Relje je volela njega: On je bio Nikolijina velika ljubav, a zna ga ceo svet (FOTO)

Nikolija Jovanović, danas je u srećnoj zajednici sa reperom Reljom Popovićem. Međutim, pre braka sa Reljom, Nikolija je bila u vezi sa NBA košarkašem, Atanasisom Adetokumbatom.

Upoznali su se u Grčkoj gde je pevačica živela, a njihova veza trajala je 2 godine.

Vesna Zmijanac je podržavala ovu vezu, a Nikolija je tada često posećivala Ameriku. Međutim, njih dvoje su raskinuli 2014. godine, kako se pisalo, zbog toga što je košarkaš hteo da ona počne da živi sa njim u Njujorku, a pevačica je želela da zbog pevačke karijere ostane u Srbiji. Na raskid je uticalo i to, kako se još navodilo, njihove sve češće svađe.

Daljina učinila svoje

Nikolija i Atanasis su raskinuli nakon dve godine, a kako je izvor blizak pevačici rekao, do kraha ljubavi došlo je kada su shvatili da daljini čini svoje.

- Daljina je učinila svoje. Raskinuli su pre dve nedelje, a Nikolija je odlučila da se, po maminom receptu, umesto da pati, posveti poslu - kaže naš izvor.

Ćerka Vesne Zmijanac kasnije je izjavila da nije bila spremna za brak i da joj je karijera trenutno najvažnija.

Ozbiljno sam razmišljala o braku i kada je to trebalo da se desi, osetila sam neko gušenje i zbog toga sam raskinula. Postavila sam sebi pitanje da li sa 25 godina treba da osećam to gušenje i šta me čini srećnom. Odlučila sam da je to karijera - rekla je Nikolija u jednoj emisiji.

