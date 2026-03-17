Lena Mladenković mami uzdahe: Ćerka Goce Tržan raskopčala bundu i pokazala bujan dekolte

Ćerka Goce Tržan i Ivana Marinkovića, Lena Marinković, ne prestaje da iznenađuje pratioce svojim smelim odevnim kombinacijama. Iako sve sa dozom ukusa, tačno zna kako da zaglica maštu, što joj najnovijim objavama još jednom pokazala.

Nakon što je za doček 2026. godine blistala u mikro šortsu, korsetu koji je istakao njeno bujno poprsje i kožnim čizmama do kolena, Lena je sada ponovo uspela da osvoji pažnju pratilaca iako nije ništa bilo na izvol'te.

Ona je na mrežama podelila novu, provokativnu fotografiju na kojoj pozira u raskošnoj braon bundi, dok je ispod nje imala samo majicu sa ogromnim dekolteom.

Goca: "Htela je da bude na Instagramu, neka sada kusa čorbu"

Poznato je da je Lena u srećnoj vezi sa Vukašinom, inače fudbalerom Partizana. Goca Tržan je nedavno otvoreno govorila o ljubavnom životu svoje naslednice, ističući da je Vukašin "fin momak" i da tu nema problema, ali je ćerku upozorila na posledice prisustva na društvenim mrežama.

– Moja ćerka Lena inače ne voli kad se piše o njoj. Ima mnogo naslova koji je nerviraju, a inače su joj profili na društvenim mrežama privatni. Htela je da bude na Instagramu, pa neka sad kusa čorbu koja joj se servira – rekla je iskreno Goca.

Pevačica je tada dodala da Leni i njenom dečku ništa ne brani.

– Nisam tu da podržavam, tu sam da budem roditelj pre svega i vaspitač. Naravno da joj je bitan moj komentar, ali i on je fin momak, tako da nema tu problema – zaključila je Goca Tržan.

