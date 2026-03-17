Jakov očitao lekciju Cetinskom: Oglasio se nakon koncerta u Spensu, ova poruka je sve rekla

Hrvatski pevač Toni Cetinski nedavno je otkazao koncert koji je trebalo da održi na Dan žena u Novom Sadu u hali Spens, i to samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da izađe pred publiku.

Kao razlog naveo je šokantne tvrdnje da "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih".

Samo nekoliko dana nakon toga, 14. marta, njegov mlađi kolega Jakov Jozinović iz Vinkovaca održao je koncert u hali Spens, za koji sada navodi da je kruna njegove karijere.

- Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim! Novi Sade, videćemo se opet - napisao je Jakov Jozinović, a mnogi smatraju da je ovaj potez "prst u oko" Toniju Cetinskom.

Inače, Jakovu predstoje šest koncerata u srpskoj prestonici, koji bi verovatno bili pod znakom pitanja da je otkazao Novi Sad, pa je dolaskom povukao jedini ispravan potez u poslovnom smislu.

Podsetimo, Toni se obratio svom mlađem kolegi pred koncert u Spensu uz zajedničku sliku i poruku:

- Svi smo jednom bili mladi pevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je videti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti srećan koncert i puno lepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvek pobedi muzika - napisao je on u svojoj objavi.

Objavu je pratila pesma "Show must go on", odnosno "Šou mora ići dalje".



Autor: N.B.