Nisam dobro, ne mogu da hodam: Oglasila se Didi Džej o svom zdravstvenom stanju, otkrila sve detalje

Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, oglasila se za domaće medije i otkrila detalje zdravstvenog stanja.

Naime, nju je zakačio virus od kog se oporavlja, a kako nam je rekla, nema snage da hoda.

- Nisam baš dobro, napali su me neki virusi i jedan od njih mi je napao i srce a imam i poremećaj autoimunog nervnog sistema od tih virusa. Nisam u bolnici, lečim se od kuce, smem i u lagane šetnje, imam najbolje doktore, nadam se da ću uskoro biti bolje - rekla nam je Dijana i dodala:

- Ja nemam snage da hodam ali me teraju da idem napolje da šetam da bi mi se taj sistem vratio u normalu, ne sme stalno da se leži. Pa kažu da ću biti bolje samo treba vremena da se izlečim.

Didi je istakla da je sve počelo sa vrtoglavicom i da nedeljama nije znala šta se dešava. Sada je priključena na uređaj - holter, koji kontinuirano prati rad srca ili krvni pritisak tokom dužeg vremenskog perioda.

- Sve je počelo sa vrtoglavicom i kratkim dahom. Nedeljama nisam znala šta se dešava, a lekari su isprva mislili da je u pitanju samo obična prehlada. Kasnije sam saznala da je virus uticao na moje srce, izazvavši subakutni perikarditis, i da je moj autonomni nervni sistem napalo nekoliko virusa odjednom, što mi je prouzrokovalo POTS (posturalni ortostatski tahikardni sindrom). Želela sam da podelim ovo sa vama kako bi moji obožavaoci razumeli zašto me nije bilo. Nadam se da ću se ubrzo oporaviti i vratiti karijeri koju najviše volim - napisala je Dijana.

