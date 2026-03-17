Pokušao je prikrije katastrofalno mali broj prodatih karata: Kaća Živković o sramnom potezu Tonija Cetinskog, oplela po njemu kao nikada

Toni Cetinski otkazao je koncert koji je trebalo da održi 8. marta u novosadskom Spensu, i to samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da izađe pred publiku, pod lažnim izgovorom da "dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih".

Hrvat je ubrzo shvatio da je izgubio ogroman broj obožavalaca, i to ne samo u Srbiji već širom regiona - Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije, pa čak i Hrvatske. Svi oni mu odreda već danima na društvenim mrežama ostavljaju komentare i kritikuju ga zbog toga što je otkazao koncert u Novom Sadu u poslednji čas.

"Odavno je na zalasku karijere"

Katarina Živković oglasila se povodom ovog skandala i dala svoj sud o potezu pevača.

- To mu je izgovor da bi otkazao koncert. Pokušao je da prikrije katastrofalno mali broj prodatih karata, a ujedno da se dodvori nekoj publici u Hrvatskoj u kojoj je odavno na zalasku karijere - rekla je pevačica za Blic.

Budući da se strasti nisu smirile, Toni je odlučio da se sakrije iza svoje supruge i menadžerke Dubravke Cetinski, pa su on i njegov tim odlučili da celu krivicu na sebe preuzme upravo ona.

Ponovo licemerno i veoma drsko, u svojoj izjavi koju je objavila na društvenim mrežama, Dubravka je neveštim izvinjenjem fanovima zbog koncerta samo pokušala da zamaže oči i zamuti vodu, zaboravljajući da se izvini i za laž i podmetanje istine o "istorijskoj" ulozi Spensa tokom devedesetih godina.

Sada je Cetinski otišao i korak dalje, pa je nakon što mu ni ženino preuzimanje krivice na sebe nije pomoglo, na još jadniji i skandalozniji način pokušao da opravda svoj užasni postupak.

Pevač je ovog puta u komentarima na Fejsbuku, podelio lažni, nepostojeći tekst, sa naslovom: "Vodili su nas kao stoku, žene su silovali: potresna ispovest Vukovarke iz logora u Novom Sadu". Lažni tekst koji je podelio navodno se nalazio na malo poznatom portalu "braniteljski forum". Ipak, kad se klikne na pomenuti link, stoji da "ta stranica ne postoji".

Dakle, Cetinski je opet pokušao da "proda rog za sveću". Jadno, da jadnije ne može biti.

Jasno je da Hrvata boli to što je prodao tek nešto više od 3.000 karata, što nije dovoljno ni da napuni pola dvorane, a koliki je licemer, pokazao je kada je zakazao koncert u Areni Zagreb na dan državnosti Hrvatske, države koja je proterala oko pola miliona Srba.

Ovim licemernim potezom, pevač je izazvao opšte nezadovoljstvo kod fanova u Srbiji, koja ga je uvek lepo dočekivala i od koje je godinama lepo zarađivao.

Autor: N.B.