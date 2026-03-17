Ana Nikolić objavila dokaz da je Rale razveden: Sada je sve jasno (FOTO)

Slavica Ratković Coka, prva supruga kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, u velikoj ispovesti otkrila je da su njih dvoje i dalje u crkvenom braku i da se još uvek nisu razveli.

Pevačica Ana Nikolić se sada oglasila i na mrežama je objavila rešenje Crkvenog suda Pravoslavne Eparhije kruševačke (broj 127 od 7. novembra 2025. godine) kojim se potvrđuje da je crkveni brak između Gorana Ratkovića i Slavice Ratković zvanično razveden.

Rešenje koje je podelila Ana Nikolić prenosimo u celosti:

- Pošto protiv presude Crkvenog suda Pravoslavne Eparhije kruševačke, kojom je razveden crkveni brak između Gorana Ratkovića iz Pojata i Slavice Ratković (r. Vidojević) iz Varvarina, nijedna strana nije uložila žalbu Velikom crkvenom sudu, Crkveni sud Pravoslavne Eparhije kruševačke u Kruševcu donosi rešenje:

Na osnovu čl. 134, 135 i 79 Ustava SPC i § 85 Bračnih pravila SPC, ustanovljuje se da je presuda Crkvenog suda Pravoslavne Eparhije kruševačke br. 127/2025. postala pravosnažna i izvršna.

Upućuje se nadležni paroh da u rubriku PRIMEDBA matične knjige venčanih ubeleži sledeću klauzulu:

„Ovaj brak je konačno razveden izvršnom presudom Crkvenog suda Pravoslavne Eparhije kruševačke u Kruševcu br. 127/2025.“

U roku od 8 dana od ubeležavanja nadležni paroh je dužan da ovom Crkvenom sudu, bez takse, pošalje izvod iz matične knjige venčanih sa upisanom klauzulom o brakorazvodu.

Na osnovu § 112 Bračnih pravila SPC mužu i ženi se zabranjuje stupanje u novi crkveni brak bez dobijenog blagoslova nadležnog Arhijereja - piše na rešenju koji je Ana podelila.

Slavica Ratković iznela nepoznate detalje

– Nas dvoje smo se zakonski razveli, ali crkveno nismo, ali i to ćemo ako Bog da uskoro. Jer ako bi se on ponovo želio venčati, ne može, jer smo nas dvoje još uvek crkveno vezani - rekla je ona za "naj-portal.com", a potom otkrila da li ga i dalje voli.

– Ne, ne nikako. Kao muškarca ga više odavno ne volim. Ali, kao oca naše dece, kao familiju, odgovor je da“.

Slavica kaže da ona decu nije napustila i otišla u Nemačku.

– Ne, to nije istina. Kada sam ja otišla u Nemačku, kćerka je imala 21 godinu, a sin je imao 20 godina i, nisu bili maloletni, kako je on to hteo javnosti da prezentira. Te godine kada sam ja otišla za Nemačku, kćerka je otišla za Prag da nastavi studiranje.



Autor: N.B.