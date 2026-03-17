Ljubi najzgodnijeg frajera na estradi, a sada priznala: Mia Borisavljević o braku sa Bojanom, evo da li imaju trzavice

Mia Borisavljević 18 godina je na estradi, njen put nije bio popločan cvećem, ali je uspela da se izbori sa svim poteškoćama i danas uživa u plodovima rada.

Mia Borisavljević izbacila je dve nove pesme, a uskoro publiku čeka i album. Iako su velika ulaganja, ona pare ne žali.

- Ne razmišljam da li se album isplati ili ne. U svaki posao mora da se ulaže. Ne treba žaliti sa novcem. Poželela sam da odustanem od svega, u nekim momentima kada su se pisale neistine o meni, kada su me nespremno očekivale stvari.

U braku je sa kolegom Bojanom Grujićem sa kojim ima dve ćerke. Bojan je jedna od najzgodnijih frajera na estradi, a ova činjenica joj definitivno prija.

- To su lepe stvari, nije mi teško ni kada hvale mene, ni kada hvale mog muža. Kad god se nešto lepo piše, naravno da mi je drago i lepo. Bojan daje pare na provod, a i na lepe žene, dobila sam danas parfem.

U braku je imala samo manje trzavice.

- Ništa više nije sigurno. To je i čar života. Moraju da postoje neke trzavice, čarke, to je sve prirodno i normalno. Kod nas u braku nije bila jača kriza. Budu neke rasprave , koje traju ili tri sata ili pet minuta. Najveća kriza je bila tri sata.

Mia je stava da svaka žena mora da ima svoj novac.

- Muškarci su rasejani na sve strane. Ne znaju da li su frajeri ako imaju više žena ili više para, sve se pomešalo. Svaka žena treba da bude samostalna. Nikada nijedna žena ne sme da zavisi od muškarca.

- Svako dan se gledam u ogledalo i nešto bih promenila na sebi. To je nešto što mene tera da ja stalno treniram i idem dalje. Uvek imam nešto sa čim nisam 100 posto zadovoljna i radim na tome.

Naslednice često pozajme mamine štikle i odeću.

- Ćerkice bi želele da budu kao mama, oblače moje stvari, uzimaju štikle. To su ti ćerke. Nisam za to da se bave ovim poslom, ali ako budu to htele, videćemo šta ćemo.

O Džejli i Aleksandri Mladenović

Džejla Ramović i Aleksandra Mladenović imale su raspravu u emisiji "Amidži šou", koja je uzburkala, javnost, a Mia je sada otkrila da li javne ličnosti zaista mogu da sakriju svoj privatni život.

- Svako priča iz svog iskustva. Mislim da mogu stvari iz privatnog života da se sakriju, samo svojim kretanjem i biranjem okruženja. Nije sve samo da li si okačio na Instagramu. Postoje stvari koje ne znate o meni, naravno.

Autor: N.B.