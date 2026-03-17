'Htele smo da bude duet, ali...' Sanja Vučić o pesmi koju joj je napisala Tea Tairović: Čula sam je pre sedam godina

U novom izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić je ugostio Sanju Vučić, Bojana Vaskovića, poznatijeg kao Boki Leksington, Teu Bilanović, Dejana Matića, Đokaru i Gnjurce.
Sanja Vučić je tokom emisije govorila o njenoj novoj pesmi "Ela", koju je napisala mlada muzička zvezda Tea Tairović:
- Meni je Tea radila ovu pesmu, a ja sam njoj jednu, to kod nas ide ukrug. Iskreno ona je tu pesmu napisala za sebe pre jedno sedam godina, radila je muziku i tekst, i tada sam je ja čula i svidela mi se, mi smo se tada i upoznale i počele da se družimo. - započela je Sanja i dodala:
- Čekala sam da Tea snimi tu pesmu, mi smo mislile da snimimo duet, ali smo snimile Marakeš Dubai, i onda sam je ja tražila za sebe, i eto - otkrila je Sanja.
