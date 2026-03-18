BOL NE PROLAZI! Darka Lazića ponovo preplavile emocije za svojim poginulim bratom

Srceparajuća uspomena ponovo ugledala svetlo dana.

Pevač Darko Lazić ponovo je pokazao koliko mu nedostaje pokojni brat Dragan Lazić, kada je na svom Instagram profilu objavio snimak sa iz zajedničkih trenutaka.

Ovaj potez raznežio je njegove pratioce, ali i podsetio na veliku tragediju koja se nedavno dogodila i promenila njegov život zauvek.

Na snimku se vidi bliskost između braće, a Darko nije krio koliko mu ta bliskost i svi ti trenuci danas znače, dok tuga i dalje ne jenjava.

- Niko neće nikada moći da zameni tvoje mesto. Sa tobom je uvek smeh, bato mnogo mi fališ, svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni - napisao je Darko na Instagram storiju.

Podsetimo, Dragan Lazić poginuo je prošlog utorka na motoru u saobraćajnoj nesreći na putu do Šapca.

