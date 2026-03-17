Ovu pesmu nikada nije otpevao do kraja! Dejan Matić sa knedlom u grlu govorio o hitu koji ima: POSVEĆENA JE...

U novom izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić je ugostio Sanju Vučić, Bojana Vaskovića, poznatijeg kao Boki Leksington, Teu Bilanović, Dejana Matića, Đokaru i Gnjurce.

Dejan Matić je tokom emisije odgovarao na pitanja voditeljke Tijane Stoisavljević.

- Deki koju Sašinu pesmu bi voleo da si ti otpevao?

- Ne idi sa njim, kada sam je čuo rekao sam, žao mi je dobra je - rekao je Deki.

- Da li će ti Kaja napisati još neku pesmu?

- Hoće, pitao sam je - rekao je Dejan i otkrio da je Kaja radila pesmu "Grešnica i vila"

- Da li je tačno da jednu svoju pesmu nisi uspeo da otpevaš do kraja jer je posvećena tvom prijatelju?

- Ta pesma je autobiogrfska. Ja sam pre 16 godina izgubio prijatelja i saradnika, i Saša Milošević Mare je napisao pesmu "Amanet" koji sam ja posvetio njemu. - rekao je Dejan.

