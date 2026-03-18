OTKRIVENO KAKO JE KSENIJA DOŠLA U HURRICANE: Sanja Vučić napokon progovorila, pa priznala kome bi pre napisala pesmu Ceci ili Karleuši

U novom izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić je ugostio Sanju Vučić, Bojana Vaskovića, poznatijeg kao Boki Leksington, Teu Bilanović, Dejana Matića, Đokaru i Gnjurce.
Voditeljka Tijana Stoisavljević je tokom emisije čitala pitanja sa Instagrama koje su gledaoci postavljali gostima, te je krenula da čita pisanja za Sanju Vučić:
- Kod koga je završila pesma za Natašu Bekvalac, a ona je odbila da je snimi?
- Ni kod koga, škartirala sam je čim ju je ona odbila - rekla je Sanja.
- Kome bi pre napisala pesmu, Ceci ili Jeleni Karleuši?
- Pošto sam ja svestrana, ja se snalažim u dosta žanrova, iskreno ne bi mi bilo teško ni za jednu ni za drugu da napišem.
- Da li je istina da si ti dovela Kseniju Knežević u Hurricane?
- Ja sam u uputila na audiciju, predložila sam je, a ona je sama svojim talentom zaslužila da bude tu.
