MALO KO JE OVO ZNAO: Tea Bilanović otkrila čime se sve bavila u životu, zbog jednog zanimanja nastao MUK u emisiji

U novom izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić je ugostio Sanju Vučić, Bojana Vaskovića, poznatijeg kao Boki Leksington, Teu Bilanović, Dejana Matića, Đokaru i Gnjurce.

Voditeljka Tijana Stoisavljević je tokom emisije čitala pitanja sa Instagrama koje su gledaoci postavljali gostima, te je krenula da čita pisanja za Teu Bilanović:

- Da li si saznala ko ti je uništavao auto i ko ti je ostavljao pretuće ceduljice?

- Za ceduljice jesam saznala, a za uništavanja nisam. Ceduljice je ostavio takstista iz kraja, kojeg je mrzelo da se izvuče lepo, pa je rešio da se svađa.

- Da li je istina da si u inostranstvu radila kao automehaničar?

- Istina je, to je bilo doba preživljavanja. Ja sam pomagala, bila sam šegrt, tada sam menjala diskove, ulje, svašta sam radila - rekla je Tea pa se Sanja ubacila:

- Ona svira i violončelo - rekla je Sanja.

- Ja moram da kažem jednu stvar za Teu, ona je završila muzičku akademiju, ali moram da dodam i kažem da je ona u Švedskoj radila sa decom sa autizmom - rekao je Vaske.

- Jeste, radila sam sa decom sa autizmom, celebralnom paralizom, radila sam baš, ta deca su zahtevala ogromnu odgovornost, i dugo mi je bilo teško da se odlučim da li da se bavim pevanjem ili da radim sa decom - rekla je Tea.

Autor: N.B.