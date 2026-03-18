AKTUELNO

Domaći

MALO KO JE OVO ZNAO: Tea Bilanović otkrila čime se sve bavila u životu, zbog jednog zanimanja nastao MUK u emisiji

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novom izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić je ugostio Sanju Vučić, Bojana Vaskovića, poznatijeg kao Boki Leksington, Teu Bilanović, Dejana Matića, Đokaru i Gnjurce.

Voditeljka Tijana Stoisavljević je tokom emisije čitala pitanja sa Instagrama koje su gledaoci postavljali gostima, te je krenula da čita pisanja za Teu Bilanović:

- Da li si saznala ko ti je uništavao auto i ko ti je ostavljao pretuće ceduljice?

- Za ceduljice jesam saznala, a za uništavanja nisam. Ceduljice je ostavio takstista iz kraja, kojeg je mrzelo da se izvuče lepo, pa je rešio da se svađa.

- Da li je istina da si u inostranstvu radila kao automehaničar?

- Istina je, to je bilo doba preživljavanja. Ja sam pomagala, bila sam šegrt, tada sam menjala diskove, ulje, svašta sam radila - rekla je Tea pa se Sanja ubacila:

- Ona svira i violončelo - rekla je Sanja.

- Ja moram da kažem jednu stvar za Teu, ona je završila muzičku akademiju, ali moram da dodam i kažem da je ona u Švedskoj radila sa decom sa autizmom - rekao je Vaske.

- Jeste, radila sam sa decom sa autizmom, celebralnom paralizom, radila sam baš, ta deca su zahtevala ogromnu odgovornost, i dugo mi je bilo teško da se odlučim da li da se bavim pevanjem ili da radim sa decom - rekla je Tea.

Autor: N.B.

#Godine

#Karijera

#Pesma

#Tea Bilanović

#Uspeh

#pevačica

#zanimanj

POVEZANE VESTI

Domaći

'Htele smo da bude duet, ali...' Sanja Vučić o pesmi koju joj je napisala Tea Tairović: Čula sam je pre sedam godina

Domaći

OTKRIVENO KAKO JE KSENIJA DOŠLA U HURRICANE: Sanja Vučić napokon progovorila, pa priznala kome bi pre napisala pesmu Ceci ili Karleuši

Domaći

Ovu pesmu nikada nije otpevao do kraja! Dejan Matić sa knedlom u grlu govorio o hitu koji ima: POSVEĆENA JE...

Domaći

Evo kako su se upoznali Joca i Iva: Ona otkrila sve, priznala da njenu decu gleda kao svoju!

Domaći

Opa: Nući želi duet sa Miletom Kitićem, Milica Jokić otkrila da li joj je Ivica Dačić pisao tekst za pesmu

Domaći

HIT ODGOVOR NAŠEG PEVAČA: Uroš Živković otkrio da li bi bio Deda Mraz plejboj zečicama, u studiju nastao muk