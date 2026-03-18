Najveći hit Leksingtona je napisan za ovu pevačicu: Boki i Vaske otkrili kako je pesma došla u njihove ruke

U novom izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić je ugostio Sanju Vučić, Bojana Vaskovića, poznatijeg kao Boki Leksington,, Vasketa iz Leksingtona, Teu Bilanović, Dejana Matića, Đokaru i Gnjurce.

Voditeljka Tijana Stoisavljević je tokom emisije čitala pitanja sa Instagrama koje su gledaoci postavljali gostima, te je krenula da čita pisanja za momke iz Leksingtona:

- Boki da li možeš da objasniš kako ti je Hulio Iglesija oteo suprugu?

- Negde mi je bilo interesantno, ta priča, pogotovo, tu nema otimanja, jer ja volim Hulia, nekako smo imali isti život, on je igrao fudbal i povredio se i krenuo da peva, tako i ja.

- Da li je istina da je vaš najveći hit rađen za Eminu Jahović?

- To bolje zna Vuksa - rekao je Boki pa se Vuksa nadovezao:

- Ja se družim sa Banetom Opačićem i on mi je pustio "Dobro da nije neko veće zlo" i rekao mi je da je radio za Eminu, ali da ona nije čula i ja sam rekao da je to naša pesma, pa je Bane zvao da pita da li je ona za duet, i odgovor je bio negativa, i eto naša pesma - rekao je Vuksa.

- Ko ima više obožavateljki?

- Vuksa - rekao je Boki.

- Vuksa koji duet sa kolegom ti je najdraži?

- Sa Banetom Opačićem, pesma "Da me malo hoće", to je pesma sa našeg prvog albuma i duet sa njim, on je bio kao član benda, on je od starta uz nas, i njegove pesme su na ucrtale put.

Autor: N.B.